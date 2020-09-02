 Справа Charlie Hebdo: у Парижі почався судовий процес | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2020

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Справа Charlie Hebdo: у Парижі почався судовий процес

У Парижі за посилених заходів безпеки почався судовий процес щодо підозрюваних спільників терористів, які у 2015 році здійснили напад на редакцію Charlie Hebdo.

Справа Charlie Hebdo: у Парижі почався судовий процес

Справа Charlie Hebdo: у Парижі почався судовий процес

У новому Палаці правосуддя в Парижі за посилених заходів безпеки у середу, 2 вересня, розпочався судовий процес у справі щодо теракту, який ісламісти здійснили проти редакції сатиричного видання "Charlie Hebdo" у 2015 році, повідомляє агенція новин dpa.

Перед початком процесу головуючий суддя Регіс де Джорна оголосив, що через історичну важливість цього судового процесу події будуть знімати на відео.

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У залі суду у середу присутні 11 з 14 обвинувачених у цій справі, ще троє з них перебувають у міжнародному розшуку. Їх звинувачують в тому, що вони перебували в терористичному угрупованні й надавали підтримку братам, які вчинили 2015 року напад на видання, а також іншому ісламісту, який убив співробітницю поліції і чотирьох відвідувачів єврейського супермаркету. Обвинуваченим загрожують терміни аж до довічного ув'язнення.

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Як повідомлялося, перед початком процесу видання  Charlie Hebdo знову вирішило опублікувати карикатури на пророка Мухаммеда в окремій вкладці журналу під назвою "Багато шуму з нічого".  У редакційній статті, що супроводжує номер, йдеться про те, що повторна публікація карикатур видається необхідним кроком у день початку процесу над підозрюваними спільниками терористів, які вчинили напад на паризьку редакцію Charlie Hebdo 7 січня 2015 року. Тоді було вбито 12 осіб, включаючи відомих карикатуристів і 2 поліцейських. Трьох нападників у підсумку застрелили правоохоронці.

Дивитись відео 03:24

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