 Справа Шеремета: суд подовжив арешт підозрюваному Антоненку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2020

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Справа Шеремета: суд подовжив арешт підозрюваному Антоненку

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко перебуватиме під арештом без права внесення застави до 23 липня, вирішили судді.

Підозрюваний Андрій Антоненко (у центрі) під час судового засідання, грудень 2019 року

Підозрюваний Андрій Антоненко (у центрі) під час судового засідання, грудень 2019 року

Печерський районний суд Києва подовжив арешт Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, до 23 липня без права внесення застави. Таке рішення суд ухвалив у понеділок, 25 травня, передає інформагенція "Українські Новини".

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Прокурори просили подовжити арешт підозрюваному, а сторона захисту - обрати Антоненку будь-яку іншу міру запобіжного заходу, не пов'язану з триманням під вартою. Утім, суд задовольнив клопотання прокурорів і залишив підозрюваного під вартою.

Адвокат просив перенести засідання

Крім того, адвокат Антоненка Дмитро Круговий просив суд перенести засідання, оскільки стороні захисту не дали можливості ознайомитися з матеріалами досудового розслідування. Адвокат вважає, що в матеріалах справи може бути більше інформації, ніж у них є натепер.

Однак суддя Віталій Писанець відхилив це клопотання. Круговий також заявив, що прокурори подали клопотання про подовження запобіжного заходу Антоненку 22 травня, а термін арешту спливає 1 червня. Він зазначив, що прокурори можуть подавати таке клопотання не менш ніж за 10 днів до закінчення терміну арешту. Тож адвокат просив повернути клопотання у зв'язку із закінченням строків. Але суддя вирішив продовжити засідання. Крім того, Антоненка хотіли взяти на поруки дев'ятеро людей, серед яких колишні і нинішні депутати Верховної Ради, але суд відмовив у такому клопотанні.

Нагадаємо, минулого тижня адвокати повідомили, що Нацполіція закінчила досудове розслідування справи щодо вбивства Шеремета.

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва шляхом підриву вибухівки, закладеної у автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві  Шеремета. Ними виявилися волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, а також військова медсестра Яна Дугарь.

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  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

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    Автор: Ольга Войтович


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