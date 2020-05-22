Справа Шеремета: суд подовжив арешт підозрюваному Антоненку

Печерський районний суд Києва подовжив арешт Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, до 23 липня без права внесення застави. Таке рішення суд ухвалив у понеділок, 25 травня, передає інформагенція "Українські Новини".

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Прокурори просили подовжити арешт підозрюваному, а сторона захисту - обрати Антоненку будь-яку іншу міру запобіжного заходу, не пов'язану з триманням під вартою. Утім, суд задовольнив клопотання прокурорів і залишив підозрюваного під вартою.

Адвокат просив перенести засідання

Крім того, адвокат Антоненка Дмитро Круговий просив суд перенести засідання, оскільки стороні захисту не дали можливості ознайомитися з матеріалами досудового розслідування. Адвокат вважає, що в матеріалах справи може бути більше інформації, ніж у них є натепер.

Однак суддя Віталій Писанець відхилив це клопотання. Круговий також заявив, що прокурори подали клопотання про подовження запобіжного заходу Антоненку 22 травня, а термін арешту спливає 1 червня. Він зазначив, що прокурори можуть подавати таке клопотання не менш ніж за 10 днів до закінчення терміну арешту. Тож адвокат просив повернути клопотання у зв'язку із закінченням строків. Але суддя вирішив продовжити засідання. Крім того, Антоненка хотіли взяти на поруки дев'ятеро людей, серед яких колишні і нинішні депутати Верховної Ради, але суд відмовив у такому клопотанні.

Нагадаємо, минулого тижня адвокати повідомили, що Нацполіція закінчила досудове розслідування справи щодо вбивства Шеремета.

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва шляхом підриву вибухівки, закладеної у автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві Шеремета. Ними виявилися волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, а також військова медсестра Яна Дугарь.