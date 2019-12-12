Справа Шеремета: Суд обрав запобіжний захід Кузьменко й Антоненку

Печерський районний суд Києва у ніч на суботу, 14 грудня, призначив утримання під вартою підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко. "Клопотання задовольнити. Застосувати щодо підозрюваної Кузьменко Юлії Леонідівни запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном до 8 лютого 2020 року", - зачитав рішення суддя, якого цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". За словами судді, рішення підлягає оскарженню протягом п'яти днів з моменту його проголошення.

Слідство вважає, що волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко заклала вибуховий пристрій в автомобіль Шеремета, від вибуху якого він загинув. Слідство просило узяти її під варту.

Сама Кузьменко відкинула підозри в причетності до вбивства. "Я вперше про Шеремета почула у день, по-моєму, його вбивства. Я сиділа на роботі, відкрила Facebook, прочитала, що вбили Шеремета. Я тоді ще полізла читати, хто це", - заявила вона, цитує видання "Українська правда".

Під час судового засідання захист Кузьменко заявив про відвід судді Сергію Вовку, однак у відводі було відмовлено. На початку засідання депутатка від фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич, а також депутати VIII скликання Наталія Веселова, Оксана Корчинська та Микола Величкович та інші особи заявили про намір взяти підозрювану на поруки.

Ухвала щодо Андрія Антоненка

Аналогічний запобіжний захід Печерський суд обрав і щодо іншого підозрюваного в цій справі - ветерана війни в Донбасі і музиканта Андрія Антоненка.

Раніше цього ж дня Печерський районний суд призначив іншій підозрюваній у вбивстві Шеремета Яні Дугарь цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року.

12 грудня у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ними є волонтерка і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького пролунав вибух, унаслідок якого загинув журналіст Павло Шеремет. Протягом останніх п'яти років свого життя він працював у виданні "Українська правда" і був ведучим на радіо "Вести".