Справа Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою

Печерський районний суд Києва у понеділок, 13 липня, відмовив захисту у зміні запобіжного заходу підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета дитячому хірургу Юлії Кузьменко.

"У задоволенні клопотання захисту (...) про зміну запобіжного заходу Кузьменко відмовити", - йдеться в резолютивній частині рішення суду, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Відповідно, стосовно Кузьменко продовжує діяти обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 липня.

Яні Дугарь знімуть електронний браслет

Цього ж дня Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу для ще одної підозрюваної у справі про вбивства журналіста Павла Шеремета, медсестри Яни Дугарь. Суд дозволив зняти з неї електронний браслет, повідомляє "5 канал".

"Суд змінив запобіжний захід (...) Зняли територіальні обмеження і сьогодні з неї знімуть електронний браслет", - йдеться у повідомленні.

До цього стосовно Дугарь діяв запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Раніше цього ж дня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про продовження терміну тримання під вартою третього підозрюваного в цій справі Андрія Антоненка до 23 липня.

Вбивство Шеремета

20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано автомобіль керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху.

12 грудня 2019 року поліція провела обшуки і повідомила про підозру низці осіб. Того самого дня відбувся брифінг у справі Шеремета за участі керівництва Нацполіції, МВС і президента України Володимира Зеленського, на якому було частково розкрито проміжні результати розслідування та названо імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

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Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячому хірургу Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, усіх їх затримано.

Подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані в іншій справі, але проходять і у справі щодо вбивства Шеремета. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня.

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1 червня міністерство внутрішніх справ України повідомило, що копії матеріалів досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета підготовлено всім підозрюваним і їхнім захисникам.

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