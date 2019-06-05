 Справа Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Справа Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою

Суд відмовив у зміні запобіжного заходу для Юлії Кузьменко. Вона і надалі залишатиметься під вартою. Тим часом апеляційний суд задовольнив клопотання щодо зміни запобіжного заходу для іншої підозрюваної, Яни Дугарь.

Юлія Кузьменко під час судового засідання, грудень 2019 року

Юлія Кузьменко під час судового засідання, грудень 2019 року

Печерський районний суд Києва у понеділок, 13 липня, відмовив захисту у зміні запобіжного заходу підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета дитячому хірургу Юлії Кузьменко.

"У задоволенні клопотання захисту (...) про зміну запобіжного заходу Кузьменко відмовити", - йдеться в резолютивній частині рішення суду, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Відповідно, стосовно Кузьменко продовжує діяти обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 липня.

Яні Дугарь знімуть електронний браслет

Цього ж дня Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу для ще одної підозрюваної у справі про вбивства журналіста Павла Шеремета, медсестри Яни Дугарь. Суд дозволив зняти з неї електронний браслет, повідомляє "5 канал".

"Суд змінив запобіжний захід (...) Зняли територіальні обмеження і сьогодні з неї знімуть електронний браслет", - йдеться у повідомленні.

До цього стосовно Дугарь діяв запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Раніше цього ж дня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про продовження терміну тримання під вартою третього підозрюваного в цій справі Андрія Антоненка до 23 липня.

Вбивство Шеремета

20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано автомобіль керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху.

12 грудня 2019 року поліція провела обшуки і повідомила про підозру низці осіб. Того самого дня відбувся брифінг у справі Шеремета за участі керівництва Нацполіції, МВС і президента України Володимира Зеленського, на якому було частково розкрито проміжні результати розслідування та названо імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Читайте також: Справа Шеремета: журналісти виявили розбіжності в експертизах щодо підозрюваних

Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячому хірургу Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, усіх їх затримано.

Подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані в іншій справі, але проходять і у справі щодо вбивства Шеремета. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня.

Читайте також: Вбивство Шеремета: слідчі заявили про новий доказ

1 червня міністерство внутрішніх справ України повідомило, що копії матеріалів досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета підготовлено всім підозрюваним і їхнім захисникам. 

Дивитись відео 01:36

Через що вимагають відставку Авакова? (05.06.2019)

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


Також за темою

Ukraine Prozess im Mordfall Pavel Sheremet NEU

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою 13.07.2020

Таким чином суд не задовольнив апеляційну скаргу адвокатів, а також відмовився відпускати Андрія Антоненка на поруки.

Ukraine Prozess im Mordfall Pavel Sheremet

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Юлію Кузьменко під вартою 10.06.2020

Захист просив змінити Юлії Кузьменко запобіжний захист і відпустити на поруки, утім, суддя задовольнити це клопотання відмовився.

Ukraine Verdächtigerin im Mord an Journalist Pavel Sheremet

Вбивство Шеремета: суд відпустив одну з підозрюваних під заставу 26.05.2020

Суд залишив під вартою підозрюваних у справі Шеремета Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко, а Яну Дугарь відпустив під заставу.

Реклама

Докладно

Анджей Дуда - другий президент сучасної Польщі, переобраний на другий термін

Вибори президента Польщі посилили розкол країни

Консервативна революція у Польщі, яка розпочалася з обрання Дуди у 2015 році, триває, вважає Бартош Дудек.  

Свині

Що криється за дешевим м'ясом у Німеччині (відео)

На перший погляд однакове м'ясо у Німеччині може суттєво відрізнятися в ціні. На що треба зважати, купуючи м'ясо у ФРН?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  