Справа Шеремета: ОБСЄ слідкує, УП ініціює збір інформації

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) відреагували на оприлюднені українськими правоохоронцями дані щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. "Слідкую за нинішніми подіями, пов'язаними з розслідуванням вбивства Павла Шеремета в Україні 20 липня 2016 року", - написав у своєму Twitter представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Цю заяву Дезір зробив після того, як у Києві 12 грудня правоохоронці у присутності президента Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова оприлюднили імена п'яти осіб, нібито пов'язаних зі вбивством журналіста, а також розповіли про їхні мотиви вчинення злочину.

"Шокуюча" версія - обережне ставлення

Водночас низка журналістів та громадських діячів із обережністю поставилася до озвученої слідством інформації та застерігає від маніпуляцій.

Так, редакція інтернет-видання "Українська правда" (УП) має намір проаналізувати оприлюднені правоохоронцями дані та ініціює збір інформації про людей, яких назвали підозрюваними у вбивстві Шеремета. "Редакція "Української правди" ретельно і детально проаналізує факти, які були озвучені слідчою групою. Ми не хочемо, щоб у цій справі мали місце які-небудь маніпуляції. Тому звертаємося до всіх: якщо вам відомі додаткові факти про людей, прізвища яких були сьогодні озвучені як підозрювані, просимо надати їх нашій редакції", - ідеться в заяві, яку на своїй сторінці у Facebook опублікувала головна редакторка УП, у якій раніше працював Шеремет, Севгіль Мусаєва.

Мусаєва пояснила, що версія слідства "шокувала" редакцію, у якої виникло кілька питань, відповідей на які під час брифінгу надано не було. "Версія про те, що такий злочин могла самостійно організувати група волонтерів для дестабілізації ситуації, викликає багато питань", - ідеться в заяві.

Між тим журналістка "Слідство.Інфо" Олена Логінова, яка проводила журналістське розслідування щодо вбивства Шеремета, вважає, що оприлюднена слідством інформація не викликає довіри. Вона пояснила це тим, що весь час від моменту вбивства Шеремета офіційним мотивом злочину називалася професійна діяльність журналіста, який "різко змінили на дестабілізацію ситуації в Україні".

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність", колишня лікарка-волонтерка Яна Зінкевич стверджує, що причетність військового медика Яни Дугарь до вбивства Шеремета притягнута "за вуха". Вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook офіційну довідку про те, що на момент убивства Шеремета Дугарь перебувала в зоні проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, 12 грудня на брифінгу правоохоронці назвали імена п'яти підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, вчиненому 20 липня 2016 року в центрі Києва. Крім того, були представлені записи телефонних розмов, у яких ці особи обговорювали справу щодо вбивства Шеремета, а також записи з камер відеоспостереження, зробленими напередодні вчинення злочину.

Слідство заявило, що вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Україні.

Також правоохоронці розповіли, що саме вони зробили за понад три роки розслідування: провели понад 800 виїмок документів та інформації, зокрема, у операторів мобільного зв'язку, допитали понад 3700 осіб, призначили 47 експертиз, відпрацювали понад 570 будинків і близько 4300 квартир, опрацювали 80 мільйонів телефонних з'єднань та 44 тисячі абонентів, проаналізували відеодані з 221 відеокамери.