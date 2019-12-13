Справа Шеремета: нацгвардійці вивели підозрювану Кузьменко із зали суду

Співробітники Національної гвардії України вивели в п'ятницю, 20 грудня, із зали суду підозрювану в убивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко. Про це повідомив зокрема адвокат підозрюваної Владислав Добош, розмістивши відеозапис із зали суду на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Добош додав, що це сталося попри опір прихильників Кузьменко, котрі прийшли її підтримати. "Йде штурм (…) Незаконно утримують людину під вартою, і зараз вирішили влаштувати штурм", - сказав адвокат.

На відео видно велику кількість нацгвардійців, які намагалися відтіснити тих, хто прийшли підтримати Кузьменко. Попри опір, правоохоронці вивели підозрювану із зали суду.

Згодом у Національній поліції Києва повідомили натомість, що Кузьменко "конвоювали до ізолятора тимчасового тримання". У поліції кажуть, що "підозрювана відмовилася покидати залу суду". "Виконуючи рішення суду, правоохоронці створили коридор для того, щоби вивести підозрювану. Під час цього сталася штовханина із громадянами, які перешкоджали правоохоронцям", йдеться на сайті поліції Києва.

Нагадаємо, раніше цього дня стало відомо про перенесення Київським апеляційним судом засідання, де мали розглянути апеляцію на арешт лікарки та волонтерки Юлії Кузьменко, яка, за версією слідства, є підозрюваною у вбивстві журналіста Павла Шеремета. На засідання суду не прийшли прокурори, що стало причиною перенесення розгляду.

Раніше адвокат Добош наголошував, що він не має наміру покидати залу судового засідання та вимагає розгляду апеляції 20 грудня, як було призначено раніше. Добош запевняв, що його підзахисна невинувата в інкримінованому їй злочині, і захист має докази, які підтверджують це.

Саме ці факти, а також безпосереднє алібі Кузьменко адвокат і планував надати апеляційному суду для зміни запобіжного заходу.

Нагадаємо, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва шляхом приведення в дію вибухівки, закладеної у автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ними є волонтерка і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь. Щодо підозрюваних були обрані запобіжні заходи, четверо осіб утримуються в СІЗО, Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Пізніше журналісти агенції "Слідство.Інфо" повідомили, що результати експертиз, на які посилалися правоохоронці як на основний доказ щодо встановлення підозрюваних у вчиненні злочину, є суперечливими.

18 грудня Національна поліція оприлюднила нові дані в справі щодо вбивства Шеремета.