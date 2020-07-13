Справа Шеремета: Кузьменко відпустили під домашній арешт

Апеляційний суд Києва у вівторок, 11 серпня, відпустив підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт.

Про це йдеться в повідомленні групи Free Dr Kuzmenko - ініціативи щодо захисту і звільнення Юлії Кузьменко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Юлію звільняють під цілодобовий", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що нікого, крім учасників процесу, в зал суду не допустили. ЗМІ також не були допущені в зал - навіть щоб поставити камери.

Нагадаємо, що раніше Апеляційний суд Києва скасував обмеження на пересування і носіння електронного браслета для ще однієї підозрюваної у вбивстві Шеремета - Яни Дугарь, яку в травні відпустили під заставу.

Під вартою залишається ще один підозрюваний у вбивстві Шеремета - Андрій Антоненко.