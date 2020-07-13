 Справа Шеремета: Кузьменко відпустили під домашній арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2020

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Новини

Справа Шеремета: Кузьменко відпустили під домашній арешт

Підозрювану в убивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко суд в Україні відпустив під цілодобовий домашній арешт.

Юлія Кузьменко

Юлія Кузьменко (архівне фото)

Апеляційний суд Києва у вівторок, 11 серпня, відпустив підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт.

Про це йдеться в повідомленні групи Free Dr Kuzmenko - ініціативи щодо захисту і звільнення Юлії Кузьменко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Юлію звільняють під цілодобовий", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що нікого, крім учасників процесу, в зал суду не допустили. ЗМІ також не були допущені в зал - навіть щоб поставити камери.

Нагадаємо, що раніше Апеляційний суд Києва скасував обмеження на пересування і носіння електронного браслета для ще однієї підозрюваної у вбивстві Шеремета - Яни Дугарь, яку в травні відпустили під заставу.

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    Автор: Ольга Войтович


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