Справа Шеремета: Кузьменко відпустили під домашній арешт

Апеляційний суд Києва у вівторок, 11 серпня, відпустив підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт.
Про це йдеться в повідомленні групи Free Dr Kuzmenko - ініціативи щодо захисту і звільнення Юлії Кузьменко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Юлію звільняють під цілодобовий", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що нікого, крім учасників процесу, в зал суду не допустили. ЗМІ також не були допущені в зал - навіть щоб поставити камери.
Нагадаємо, що раніше Апеляційний суд Києва скасував обмеження на пересування і носіння електронного браслета для ще однієї підозрюваної у вбивстві Шеремета - Яни Дугарь, яку в травні відпустили під заставу.
Під вартою залишається ще один підозрюваний у вбивстві Шеремета - Андрій Антоненко.
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Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
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Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.
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Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.
Автор: Ольга Войтович