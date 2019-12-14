Справа Шеремета: журналісти виявили розбіжності в експертизах щодо підозрюваних

У розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета результати експертиз, на які посилаються правоохоронці щодо встановлення підозрюваних у вчиненні злочину, є неоднозначними. Про це у понеділок, 16 грудня, повідомили журналісти агенції "Слідство.Інфо", які отримали у своє розпорядження висновки чотирьох проведених у справі експертиз.

Саме на висновки експертиз посилався міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу 12 грудня, на якому були оприлюднені імена підозрюваних та докази вчинення ними вбивства журналіста. В основу нашої підозри лягає найголовніше - експертиза. Яка вказує на цих людей. Антоненко і Кузьменко - Riffmaster і "Лиса" - за експертизою, були тими двома людьми, які заклали міну під авто Павла Шеремета", - заявив він також в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Зокрема, йдеться про експертизу, проведену щодо Юлії Кузьменко, яку підозрюють у закладенні вибухівки під автомобіль Шеремета вночі, а зранку підірвала його. Експерти проаналізували чи може бути жінка-кілерка Юлією Кузьменко. Психологічна експертиза, проведена співробітниками відділу психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, показала, що "індивідуально-психологічні ознаки... належать одній і тій особі".

За даними журналістів, судова експертка, яка проводила портретну експертизу, дійшла однак висновку, що "наявні у зображеннях ознаки зовнішності не дають можливості для ідентифікації". Її неможливо було здійснити через "низьку якість зображення" та "несприятливі умови зйомки", зазначила експертка. Також був проведений "криміналістичний аналіз ходи", який зробив доктор філософії у галузі біомеханіки, британець Іван Бірч. Він дійшов висновку про "умовно-достатні" докази, вказують журналісти "Слідства.Інфо".

Крім того, "Слідство.Інфо" отримало результати ще одного дослідження ходьби, проведеного Іваном Бірчем, яке, однак не було оприлюднено правоохоронцями. Він оцінив схожість жінок з трьох відео з камер спостереження: перше було зроблено вранці 20 липня 2016 року, коли стався вибух, друге - за декілька днів до цього, коли нібито відбувалася підготовка злочину, а третє вночі, коли заклали вибухівку під авто.

В результаті експерт вказав, що більш схожими він вважає жінку, яка проводила "розвідку" напередодні вбивства журналіста та жінку яка, імовірно, підірвала автомобіль вранці. Він назвав "помірно вагомим доказом на підтвердження", що вони є однією людиною. Однак правоохоронці під час брифінгу 12 грудня заявляли, що "розвідку" біля будинку Шеремета здійснювала військова медсестра Яна Дугарь, а саму вибухівку під авто заклала Юлія Кузьменко. Журналісти припустили, що саме через цю розбіжність ця експертиза британського експерта не була згадана правоохоронцями прилюдно.

Нагадаємо, 12 грудня у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ними є волонтерка і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь.