Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Юлію Кузьменко під вартою
Захист просив змінити Юлії Кузьменко запобіжний захист і відпустити на поруки, утім, суддя задовольнити це клопотання відмовився.
Київський апеляційний суд у середу, 10 червня, залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про продовження арешту підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета дитячому хірургу Юлії Кузьменко до 24 липня 2020 року.
Захист підозрюваної просив змінити Кузьменко запобіжний захід і віддати її на поруки низки теперішніх і колишніх депутатів Верховної Ради. Зокрема, Кузьменко взяти на поруки хотіли депутати ВР Михайло Бондар, Марія Іонова, Кіра Рудик і колишній депутат ВР Тетяна Чорновол.
Вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст померл на місці незабаром після вибуху від отриманих травм.
12 грудня 2019 року поліція здійснила низку обшуків і повідомила про підозру деяким фігурантам справи. Того самого дня відбувся брифінг за участю керівництва Нацполіції, МВС у присутності президента України Володимира Зеленського, на якому було частково розкрито проміжні результати розслідування та названо імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.
Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, усіх їх затримано. Подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані в іншій справі, але є фігурантами справи щодо вбивства Шеремета. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня. Кузьменко підозрюють в умисному вбивстві, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, умисному знищенні або пошкодженні майна.
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Павло Шеремет
Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Аміна Окуєва
Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Олесь Бузина
Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Денис Вороненков
Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Аркадій Бабченко
Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.