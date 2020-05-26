 Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Юлію Кузьменко під вартою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Юлію Кузьменко під вартою

Захист просив змінити Юлії Кузьменко запобіжний захист і відпустити на поруки, утім, суддя задовольнити це клопотання відмовився.

Київський апеляційний суд у середу, 10 червня, залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про продовження арешту підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета дитячому хірургу Юлії Кузьменко до 24 липня 2020 року.

Захист підозрюваної просив змінити Кузьменко запобіжний захід і віддати її на поруки низки теперішніх і колишніх депутатів Верховної Ради. Зокрема, Кузьменко взяти на поруки хотіли депутати ВР Михайло Бондар, Марія Іонова, Кіра Рудик і колишній депутат ВР Тетяна Чорновол.

Читайте також: Справа Шеремета: поліція завершила розслідування - адвокати

Справа Шеремета

Вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст померл на місці незабаром після вибуху від отриманих травм.

Читайте також: Аваков розповів у Верховній Раді про Бровари, Кагарлик та справу Шеремета

12 грудня 2019 року поліція здійснила низку обшуків і повідомила про підозру деяким фігурантам справи. Того самого дня відбувся брифінг за участю керівництва Нацполіції, МВС у присутності президента України Володимира Зеленського, на якому було частково розкрито проміжні результати розслідування та названо імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, усіх їх затримано. Подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані в іншій справі, але є фігурантами справи щодо вбивства Шеремета. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня. Кузьменко підозрюють в умисному вбивстві, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, умисному знищенні або пошкодженні майна.

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


 

 

Також за темою

Ukraine Verdächtigerin im Mord an Journalist Pavel Sheremet

Вбивство Шеремета: суд відпустив одну з підозрюваних під заставу 26.05.2020

Суд залишив під вартою підозрюваних у справі Шеремета Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко, а Яну Дугарь відпустив під заставу.

Ukraine Prozess im Mordfall Pavel Sheremet NEU

Справа Шеремета: суд подовжив арешт підозрюваному Антоненку 25.05.2020

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко перебуватиме під арештом без права внесення застави до 23 липня, вирішили судді.

Journalisten in Mittel- und Osteuropa | Pavel Sheremet (Ukraine)

Справа Шеремета: поліція завершила розслідування - адвокати 22.05.2020

Адвокати підозрюваних повідомили, що Національна поліція України закінчила розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Реклама

Докладно

Територіальний устрій України буде реформовано

Як змінюють карту України: очевидність і підводні камені

Український уряд планує укрупнити райони, а у межах кожної області створити об'єднані територіальні громади.  

ЄК після кредиту МВФ виділила Україні півмільярда євро

Україна отримала 500 мільйонів євро допомоги від Єврокомісії

Єврокомісія після затвердження радою директорів МВФ нового кредиту для України надала Києву 500 мільйонів євро допомоги.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  