Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Юлію Кузьменко під вартою

Київський апеляційний суд у середу, 10 червня, залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про продовження арешту підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета дитячому хірургу Юлії Кузьменко до 24 липня 2020 року.

Захист підозрюваної просив змінити Кузьменко запобіжний захід і віддати її на поруки низки теперішніх і колишніх депутатів Верховної Ради. Зокрема, Кузьменко взяти на поруки хотіли депутати ВР Михайло Бондар, Марія Іонова, Кіра Рудик і колишній депутат ВР Тетяна Чорновол.

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Справа Шеремета

Вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст померл на місці незабаром після вибуху від отриманих травм.

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12 грудня 2019 року поліція здійснила низку обшуків і повідомила про підозру деяким фігурантам справи. Того самого дня відбувся брифінг за участю керівництва Нацполіції, МВС у присутності президента України Володимира Зеленського, на якому було частково розкрито проміжні результати розслідування та названо імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, усіх їх затримано. Подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані в іншій справі, але є фігурантами справи щодо вбивства Шеремета. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня. Кузьменко підозрюють в умисному вбивстві, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, умисному знищенні або пошкодженні майна.