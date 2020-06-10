Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд у понеділок, 13 липня, залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про продовження терміну тримання під вартою підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка до 23 липня.

"Ухвалу слідчого судді ... про продовження терміну тримання під вартою до 23 липня... залишити без змін, апеляційну скаргу адвокатів - без задоволення", - йдеться в резолютивній частині рішення суду, оголошеній у понеділок. Під час засідання суду було озвучено цілу низку заяв про готовність узяти Антоненка на поруки, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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Вбивство Шеремета

20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху.

12 грудня 2019 року поліція здійснила низку обшуків і повідомила про підозру низці осіб. Того самого дня відбувся брифінг за участю керівництва Нацполіції, МВС і президента України Володимира Зеленського, на якому було частково розкрито проміжні результати розслідування та названо імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

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Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, усіх їх затримано. Подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані в іншій справі, але також проходять у справі щодо вбивства Шеремета. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня.

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1 червня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що копії матеріалів досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета підготовлено всім підозрюваним і їхнім захисникам.