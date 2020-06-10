Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою
Таким чином суд не задовольнив апеляційну скаргу адвокатів, а також відмовився відпускати Андрія Антоненка на поруки.
Андрій Антоненко лишається під вартою
Київський апеляційний суд у понеділок, 13 липня, залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про продовження терміну тримання під вартою підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка до 23 липня.
"Ухвалу слідчого судді ... про продовження терміну тримання під вартою до 23 липня... залишити без змін, апеляційну скаргу адвокатів - без задоволення", - йдеться в резолютивній частині рішення суду, оголошеній у понеділок. Під час засідання суду було озвучено цілу низку заяв про готовність узяти Антоненка на поруки, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".
20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху.
12 грудня 2019 року поліція здійснила низку обшуків і повідомила про підозру низці осіб. Того самого дня відбувся брифінг за участю керівництва Нацполіції, МВС і президента України Володимира Зеленського, на якому було частково розкрито проміжні результати розслідування та названо імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.
Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, усіх їх затримано. Подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані в іншій справі, але також проходять у справі щодо вбивства Шеремета. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня.
1 червня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що копії матеріалів досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета підготовлено всім підозрюваним і їхнім захисникам.
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Павло Шеремет
Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Аміна Окуєва
Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Олесь Бузина
Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Денис Вороненков
Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Аркадій Бабченко
Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.