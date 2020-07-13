Справа Шеремета: Антоненку та Кузьменко продовжили арешт

Печерський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваних у вбивстві журналіста Павла ШереметаЮлії Кузьменко та Андрія Антоненка, а також обов'язки Яни Дугарь на два місяці.

Таке рішення ввечері у четвер, 16 липня, ухвалив суддя Віталій Писанець, передають "Українські новини". Утримання під вартою Кузьменко та Антоненка продовжено до 13 вересня. Дугарь продовжено покладені на неї обов'язки, зокрема прибувати на вимогу в суди і до правоохоронців.

"Чергова маленька перемога. Печерським районним судом Києва продовжено покладені на неї обов'язки, проте з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися, виключені військовослужбовці, з якими Яна проходить службу, і викладачі навчального закладу", - написав її адвокат Денис Ломанов ввечері 16 липня.

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Він додав, що на наступному засіданні сторона обвинувачення спробує зобов'язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження за 10 днів.

Раніше Апеляційний суд скасував обмеження на пересування і носіння електронного браслета для Яни Дугарь.

Вбивство Шеремета

20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано автомобіль керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху.

12 грудня 2019 року поліція провела обшуки і повідомила про підозру низці осіб. Того самого дня відбувся брифінг у справі Шеремета за участі керівництва Нацполіції, МВС і президента України Володимира Зеленського, на якому було частково розкрито проміжні результати розслідування та названо імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

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Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячому хірургу Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, усіх їх затримано.

Подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані в іншій справі, але проходять і у справі щодо вбивства Шеремета. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня.

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1 червня міністерство внутрішніх справ України повідомило, що копії матеріалів досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета підготовлено всім підозрюваним і їхнім захисникам.