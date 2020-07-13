 Справа Шеремета: Антоненку та Кузьменко продовжили арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2020

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Справа Шеремета: Антоненку та Кузьменко продовжили арешт

Суд продовжив арешт ще на два місяці підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка.

Юлія Кузьменко під час судового засідання, грудень 2019 року

Юлія Кузьменко під час судового засідання, грудень 2019 року

Печерський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваних у вбивстві журналіста Павла ШереметаЮлії Кузьменко та Андрія Антоненка, а також обов'язки Яни Дугарь на два місяці.

Таке рішення ввечері у четвер, 16 липня, ухвалив суддя Віталій Писанець, передають "Українські новини". Утримання під вартою Кузьменко та Антоненка продовжено до 13 вересня. Дугарь продовжено покладені на неї обов'язки, зокрема прибувати на вимогу в суди і до правоохоронців.

"Чергова маленька перемога. Печерським районним судом Києва продовжено покладені на неї обов'язки, проте з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися, виключені військовослужбовці, з якими Яна проходить службу, і викладачі навчального закладу", - написав її адвокат Денис Ломанов ввечері 16 липня.

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Він додав, що на наступному засіданні сторона обвинувачення спробує зобов'язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження за 10 днів.

Раніше Апеляційний суд скасував обмеження на пересування і носіння електронного браслета для Яни Дугарь.

Вбивство Шеремета

20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано автомобіль керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху.

12 грудня 2019 року поліція провела обшуки і повідомила про підозру низці осіб. Того самого дня відбувся брифінг у справі Шеремета за участі керівництва Нацполіції, МВС і президента України Володимира Зеленського, на якому було частково розкрито проміжні результати розслідування та названо імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

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Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячому хірургу Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, усіх їх затримано.

Подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані в іншій справі, але проходять і у справі щодо вбивства Шеремета. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня.

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1 червня міністерство внутрішніх справ України повідомило, що копії матеріалів досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета підготовлено всім підозрюваним і їхнім захисникам.

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