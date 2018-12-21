 Справа Хашоггі: в Ер-Ріяді почався судовий процес | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

Справа Хашоггі: в Ер-Ріяді почався судовий процес

У Саудівській Аравії розпочався судовий процес проти підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі. Генпрокурор королівства вимагає найвищої міри покарання для п'ятьох підозрюваних.

У Саудівській Аравії почали судити підозрюваних у вбивстві Хашоггі

У Саудівській Аравії почали судити підозрюваних у вбивстві Хашоггі

У Саудівській Аравії розпочався судовий процес проти одинадцяти підозрюваних у причетності до вбивства  журналіста Джамаля Хашоггі. На процесі в Ер-Ріяді генпрокурор країни у четвер, 3 січня, виступив з вимогою смертної кари для п'яти підозрюваних, передає агенція AFP із посиланням на державну новинну агенцію Саудівської Аравії SPA. Повідомляється, що усі одинадцять підозрюваних були присутні на судовому засіданні разом зі своїми адвокатами. Але їхні імена та прізвища не розголошуються.

За інформацією агенції SPA, генпрокурор Саудівської Аравії двічі безуспішно звертався до турецької сторони з проханням надати докази у справі Хашоггі. Туреччина неодноразово звинувачувала королівство у недостатній співпраці з виявлення і притягнення до відповідальності винних у вбивстві саудівського журналіста. Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що розпорядження вбити журналіста надійшло "від найвищих щаблів уряду" Саудівської Аравії. Стамбул також вимагав екстрадиції підозрюваних у причетності до злочину. Влада ж Саудівської Аравії заявила, що не екстрадуватиме підозрюваних у вбивстві журналіста до Туреччини, а судитиме їх на власній території.

За інформацією з боку Саудівської Аравії, вбивці Хашоггі діяли за наказом двох колишніх радників саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана. Йдеться про колишнього радника королівського суду Сауда аль-Кахтані та колишнього заступника керівника розвідки Ахмеда аль-Ассірі. Обидва були звільнені після того, як Ер-Ріяд визнав факт вбивства журналіста, яке відбулося у саудівському консульстві у Стамбулі. Ер-Ріяд заперечує будь-яку причетність саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана до злочину. Водночас за даними американських ЗМІ, Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) вважає, що замовником вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у саудівському консульстві в Стамбулі був саме принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед.

Нагадаємо, 59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаля Хашоггі убили в саудівському консульстві Стамбула. 

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