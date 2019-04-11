 Справа ″Укроборнпрому″: САП відкидає звинувачення НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2019

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Новини

Справа "Укроборнпрому": САП відкидає звинувачення НАБУ

У САП у відповідь на звинувачення НАБУ заявили, що не затягують розслідування щодо розкрадань в "Укроборонпромі", а також - що не давали "усних вказівок" не згадувати в розслідуванні певних осіб.

феміда

САП заперечує звинувачення НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП) відкинула звинувачення з боку Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо саботування розслідування справи за підозрою розкрадань в "Укроборонпромі". Про це йдеться у заяві САП, опублікованй у четвер, 11 квітня, на її сторінці в Facebook.

Так, в антикорупційній прокуратурі зазначили, що прокурори, зокрема, погодили 50 клопотань детективів про проведення обшуків, у тому числі в екс-заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського та його сина Ігоря Гладковського, 21 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також - три клопотання про арешт майна.

Крім того, в САП заявили, що витребування матеріалів кримінального провадження слід було "ініціювати одразу", а не через певний термін. Також в антикорупційній прокуратурі наголосили, що не давали "усних вказівок" про "видалення окремих прізвищ з текстів клопотань" й опублікували на підтвердження своїх слів текст погодженого клопотання щодо обшуку.

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Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо оборонно-промислового комплексу. Рішенням передбачений, зокрема, міжнародний аудит "Укроборонпрому". (16.03.2019)

У НАБУ звинувачують САП в саботуванні та затягуванні розслідування щодо "Укроборонпрому", а також закидають антикорупційній прокуратурі політичний тиск. У САП ще не прокоментували ці звинувачення. (11.04.2019)

Раніше цього дня в НАБУ заявили про саботування справи з боку САП та ігнорування запитів з боку антикорупційного бюро. Крім того, в НАБУ заявили, що отримали вказівку "в усній формі" - не згадувати у клопотаннях детективів, що скеруються до суду, прізвища Олега Гладковського та інших осіб, про яких ідеться в розслідуванні.

Як повідомлялося, раніше журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили розслідування про розкрадання й корупційні схеми, пов'язані з українськими оборонними підприємствами. 

Після цього президент України Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт".

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