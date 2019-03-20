 Справа Труханова: САП оскаржить виправдувальний вирок суду в Одесі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2019

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Справа Труханова: САП оскаржить виправдувальний вирок суду в Одесі

Малиновський районний суд Одеси ухвалив виправдувальний вирок у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова. Прокурори САП планують оскаржити це рішення. Наміри САП підтримує НАБУ.

Геннадій Труханов (архівне фото)

Геннадій Труханов (архівне фото)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржить виправдувальний вирок у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, повідомила у вівторок, 9 липня, пресслужба САП на своїй Facebook-сторінці. Йдеться про ухвалене раніше цього дня рішення Малиновського районного суду Одеси в справі купівлі Одеською міською радою нібито за завищеною вартістю будівлі колишнього заводу "Краян".

У повідомленні прес-служби САП зокрема наголошується, що "прокурори САП категорично не згодні" з цим судовим рішенням. "Після ознайомлення з повним текстом вироку прокурори САП подаватимуть апеляційну скаргу на рішення суду", - йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що, на думку сторони обвинувачення, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів САП провели всебічне, повне і об'єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні. Так само, на думку САП, зібрані докази в повному обсязі доводять винуватість міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Згодом НАБУ теж заявило про підтримку позиції САП. "НАБУ підтримує наміри САП оскаржити виправдувальний вирок у справі "Краян", - йдеться на сторінці бюро у Facebook.

Раніше одеське видання "Думская" повідомило, що суд повністю виправдав Труханова, його заступника Павла Вугельмана та інших причетних до справи, оскільки їхню провину не було доведено. Зокрема, суд погодився з аргументом захисту, що визначити ринкову вартість в умовах нестабільного ринку неможливо.

DW.COM

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Як повідомлялося, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, що раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 мільйонів гривень у приватної структури. Остання, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

Отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала переказати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи НАБУ та прокурори САП запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.

8 жовтня 2018 року САП направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Труханова та інших чиновників Одеської міської ради за фактом заволодіння коштами міського бюджету під час купівлі нерухомості.

14 лютого 2018 року Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем. За результатами розслідування було повідомлено про підозру кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. 

16 лютого 2018 року Солом'янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання антикорупційних органів про арешт Труханова з альтернативою застави в 50 мільйонів гривень і відпустив його на поруки народного депутата Дмитра Голубова.

8 жовтня 2018 року САП направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Труханова та інших чиновників Одеської міської ради за фактом заволодіння коштами міського бюджету під час купівлі названих вище об'єктів нерухомості.

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