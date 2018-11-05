 Справа Скрипаля: США можуть посилити санкції проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2018

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Новини

Справа Скрипаля: США можуть посилити санкції проти Росії

У США Білий дім веде консультації з Конгресом щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії, яка після отруєння подійного агента Сергія Скрипаля не надала підтвердження того, що не володіє хімічною зброєю.

США готують нові санкції проти Росії

США готують нові санкції проти Росії

Державний департамент США у вівторок, 6 листопада, заявив, що Росія не спромоглася у 90-денний термін виконати вимогу надати підтвердження, що вона не володіє хімічною зброєю, після того, як на Москву впали підозри в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля на території Великобританії. Нині Білий дім веде консультації з Конгресом щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії, повідомила речниця Держдепу Хізер Науерт.

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Прем'єр Італії Джузеппе Конте вважає, що санкції проти Росії "не приносять нічого позитивного", шкодять італійському бізнесу та російському громадянському суспільству. (16.10.2018)

Москва становить "чітку і наявну" загрозу для Заходу, яка тільки погіршується, заявив представник команди держсекретаря США. У Брюсселі він закликав Євросоюз не послаблювати санкції. (06.11.2018)

Аналітики Standard & Poor's повідомляють, що адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливості запровадження трьох із шести подальших опцій санкцій: обмеження імпорту російської нафти, заборона експорту до Росії американських технологій та харчів, обмеження доступу Росії до міжнародних фінансових ринків, заборона американським банкам видавати позики російському уряду, подальше обмеження дипломатичних зв'язків та обмеження польотів російського "Аерофлоту" до США.

Нагадаємо, на початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені Сергій Скрипаль і його донька Юлія. Британська прем'єрка Тереза ​​Мей заявила, що вони були отруєні речовиною "Новачок", розробленою в Росії. Аналітики організації Bellingcat виявили, що двоє підозрюваних у отруєнні Скрипалів є співробітниками російського ГРУ. У Москві відкинули ці звинувачення, заявивши, що всю хімічну зброю РФ знищено в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

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