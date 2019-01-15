 Справа про підпал угорського центру: німецький депутат звільнив помічника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2019

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Новини

Справа про підпал угорського центру: німецький депутат звільнив помічника

Німецький депутат-правопопуліст Маркус Фронмаєр повідомив про припинення контракту його референта Мануеля Оксенрайтера, якому закидають організацію підпалу в угорському центрі в Ужгороді.

Мануель Оксенрайтер відомий своїми правоекстремістськими поглядами

Мануель Оксенрайтер відомий своїми правоекстремістськими поглядами

Депутат Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Маркус Фронмаєр (Markus Frohnmaier) припинив співпрацю зі своїм референтом з питань розвитку та економічної співпраці, правоекстремістським журналістом Мануелем Оксенрайтером (Manuel Ochsenreiter). Як повідомив Фронмаєр у четвер, 17 січня, Оксенрайтер сам запропонував йому розірвати контракт, аби не кидати тінь на політика після звинувачень на його адресу в організації нападу на центр угорців в Ужгороді. "Ми розсталися за взаємною згодою", - зазначив депутат.

Водночас Фронмаєр наголосив, що припинення співпраці з журналістом не означає, що він вважає закиди на його адресу правдивими. Тим часом, за даними інтернет-видання Zeit Online, прокуратура Берліна вже відкрила провадження щодо підбурення що підпалу з обтяжливими обставинами. Мануель Оксенрайтер категорично заперечує свою причетність до підпалу.

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Підозрюваний у скоєнні підпалу угорського центру в Ужгороді повідомив, що натхненником злочину був німецький журналіст, відомий своїми прокремлівськими поглядами, інформує "Радіо Свобода". (14.01.2019)

В Ужгороді сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців. Це вже другий такий випадок за останній місяць. Глава МЗС Угорщини заявив про "зростання екстремістських ідей" в Україні. (27.02.2018)

Підпал у будівлі "Товариства угорської культури Закарпаття" в Ужгороді був учинений 4 лютого 2018 року. Троє підозрюваних, які проходять у відповідній справі, є поляками та пов'язани з різного роду неофашистськими та ультраправими організаціями.

Днями один із підозрюваних, Міхал Прокопович, повідомив під час засідання суду в Кракові, що Оксенрайтер буцімто організував підпал та заплатив йому за вчинення злочину 1500 євро, частину яких особисто передав виконавцю в берлінському аеропорту.

Мануель Оксенрайтер довгий час був відомий як редактор правоекстремістського журналу Zuerst! Останніми роками він неодноразово виступав на російських телеканалах, де висловлювався на підтримку проросійських сепаратистів на Донбасі. Його також пов'язують з організацією спостерігачів з Заходу на невизнаних "виборах" у самопроголошених "ДНР", "ЛНР" та референдумі в Криму в березні 2014 року. Для цього ним був заснований "Німецький центр євразійських досліджень", серед засновників якого був, зокрема, і депутат АдН Фронмаєр.

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Підпал угорського центру в Ужгороді: сліди ведуть у Німеччину? (15.01.2019)

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