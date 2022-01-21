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Справа Порошенка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Порошенка".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Порошенко і прокуратура оскаржують запобіжний захід експрезиденту

Порошенко і прокуратура оскаржують запобіжний захід експрезиденту 21.01.2022

Захист Петра Порошенка та Офіс генерального прокурора оскаржують запобіжний захід для п'ятого президента України. Суд призначив йому особисте зобов'язання без права виїзду з області, тоді як обвинувачення просило арешту.

"Вони злякалися натовпу": суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання (19.01.2022) 19.01.2022

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку за підозрою у держзраді. Дивіться, як його розцінюють прихильники експрезидента та сам Петро Порошенко.
Суд відпустив Порошенка під зобов'язання, але заборонив покидати область

Суд відпустив Порошенка під зобов'язання, але заборонив покидати область 19.01.2022

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку за підозрою у держзраді: зобов'язання з'являтися за викликом слідчого чи прокурора, здати паспорти, не покидати Київську область.
Суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу Порошенку 19 січня

Суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу Порошенку 19 січня 17.01.2022

Печерський райсуд Києва оголосить рішення щодо запобіжного заходу експрезидентові Петру Порошенку 19 січня. Його підозрюють у держзраді. Прокуратура просить арешту з альтернативою застави в один мільярд гривень.
Прокуратура просить арешт або мільярд застави для Порошенка

Прокуратура просить арешт або мільярд застави для Порошенка 17.01.2022

Для підозрюваного у державній зраді п'ятого президента України Петра Порошенка прокуратура просить арешт з правом внесення мільярда гривень застави.
У членів Євросолідарності провели обшуки в справі Порошенка

У членів "Євросолідарності" провели обшуки в справі Порошенка 29.12.2021

У представників партії "Європейська солідарність" провели обшуки в рамках так званої "вугільної справи".
Суд відмовився обрати Петру Порошенку запобіжний захід

Суд відмовився обрати Петру Порошенку запобіжний захід 08.07.2020

Суд врахував той факт, що розслідування справи проти експрезидента України на момент розгляду питання про запобіжний захід вже завершено, тому суд не може розглядати такі клопотання.
Як Петру Порошенку запобіжний захід обирали

Як Петру Порошенку запобіжний захід обирали 01.07.2020

Суд над екс-президентом Порошенком відкладений до 8 липня. Багатолюдний мітинг біля суду і заяви міжнародної громадськості містили в собі закиди на адресу нинішньої української влади в політичних переслідуваннях.
Суд відклав обрання запобіжного заходу Порошенку до 8 липня

Суд відклав обрання запобіжного заходу Порошенку до 8 липня 01.07.2020

Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до призначення на посаду заступника голови служби Сергія Семочка. Прокурори клопотали про особисте зобов'язання для Порошенка.

Кримінальні справи проти Порошенка: чим стурбовані у Берліні (відео)

Кримінальні справи проти Порошенка: чим стурбовані у Берліні (відео) 01.07.2020

У переслідуваннях п’ятого президента України Петра Порошенка німецькі політики вбачають політичні мотиви. У ФРН кажуть: Володимира Зеленського в разі зміни влади так само можуть чекати кримінальні провадження.

Справи проти Порошенка: про що Зеленського попереджає Берлін (01.07.2020) 01.07.2020

У переслідуваннях п’ятого президента України Петра Порошенка німецькі політики вбачають політичні мотиви. У ФРН звертають увагу на те, що за кілька років Володимира Зеленського в разі зміни влади так само можуть чекати кримінальні провадження, якщо не буде справді незалежної юстиції.