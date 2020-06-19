Справа на 30 мільйонів гривень: Омеляна відпустили під особисте зобов'язання

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України у четвер, 25 червня, обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну, повідомляє пресслужба суду в соцмережі Facebook.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав колишньому міністру інфраструктури запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також на ексміністра покладено процесуальні обов'язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні. Термін дії зобов'язань - до 19 серпня включно.

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Як повідомлялося, НАБУ і САП 19 червня повідомили про підозру ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, внаслідок яких держбюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень.

За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про скорочення усіх портових зборів (окрім маякового) на 20 відсотків. Водночас один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною держбюджету, тому змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. У результаті, стверджує слідство, це рішення призвело до недонадходження до держбюджету у 2018 році 30,4 мільйона гривень.

Омелян запевняє, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро- та вантажопотоку, і що завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 роках зростання на понад 20 відсотків.

Це - не перша справа проти ексміністра інфраструктури. У квітні 2019 року суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням на адресу Омеляна у незаконному збагаченні у зв'язку з декриміналізацією дій, які йому закидали.

За даними НАБУ, ще у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури, Омелян набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами, та вартість яких значно перевищує його законні доходи. Йшлося про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тисяч доларів і 25 тисяч євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4,23 мільйона гривень.

Сам Володимир Омелян називав справу проти себе політичою та пов'язував її з реформами, які здійснювало міністерство інфраструктури. Він додав, що кошти, витрачені НАБУ на "справу Омеляна", в рази перевищують те, що бюро вважає за "незаконне збагачення".