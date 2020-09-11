 Справа масштабної мережі педофілів у ФРН: головний підозрюваний отримав 14 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2021

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Справа масштабної мережі педофілів у ФРН: головний підозрюваний отримав 14 років

Головного підозрюваного у справі щодо масштабної мережі педофілів у ФРН засуджено до тривалого терміну ув'язнення.

Під час оголошення вироку у земельному суді у Мюнстері

Під час оголошення вироку у земельному суді у Мюнстері

Земельний суд у німецькому місті Мюнстері у вівторок, 6 липня, виніс вироки кільком обвинуваченим у резонансній справі щодо мережі педофілів. Так, згідно з рішенням суду, 28-річний IT-фахівець, який є головним підозрюваним, був визнаний винним у 29 випадках скоєння сексуального насильства над дітьми і отримав за це 14 років ув'язнення. Окрім того, суд вирішив, що після відбуття покарання до чоловіка буде застосовано обмеження волі через небезпеку повторного вчинення ним аналогічних злочинів, повідомляє агенція dpa.

У цьому судовому процесі також було винесено вироки й іншим підозрюваним: 36-річний чоловік з Ганновера був засуджений до десяти років ув'язнення, 43-річний чоловік з комуни Шорфхайде у федеральній землі Бранденбург - до 11 років і 6 місяців ув'язнення, й 31-річний чоловік з міста Штауфенберг у федеральній землі Гессен - до 12 років тюрми. До них, як і до головного обвинувачуваного, також буде застосовано обмеження свободи після відбуття ними покарання. Крім того, 46-річна мати головного фігуранта була засуджена до 5 років ув'язнення за співучасть у скоєнні злочинів.

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Головуючий суддя Маттіас Файлер (Matthias Pheiler) під час оголошення вироку висловив свій шок від матеріалів справи, які були надані суду слідством. Докази у справі "перевершили усе, що до цього часу було представлено у цьому суді", зауважив він. Ці вироки не є остаточними і ще можуть бути оскаржені підсудними в апеляційному суді.

Увага німецьких ЗМІ до розслідування цієї справи була прикута з червня 2020 року, коли стали відомі подробиці дій зловмисників. В рамках розслідування було затримано десятки підозрюваних у кількох федеральних землях ФРН та за кордоном. П'ятьох підозрюваних до цього моменту вже було засуджено до обмеження волі, ще близько 30 підозрюваних у цій справі наразі перебувають у попередньому ув'язненні.

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