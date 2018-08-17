Справа Манафорта: чи будуть наслідки для українських політиків?

"Винний" - такий вердикт винесли присяжні у справі колишнього керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа, Пола Манафорта. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків за доходи, які він отримав від колишньої української влади. Пол Манафорт був консультантом екс-президента України Віктора Януковича та очолюваної ним Партії регіонів - за даними спецпрокурора Роберта Мюллера, він отримав за свою роботу 60 мільйонів доларів. Зараз Манафорту загрожує тюремне ув'язнення терміном до 80 років.

В Україні розслідують дії колишніх клієнтів Манафорта

У справі Манафорта фігурують українські гроші, однак вона не в українській юрисдикції, оскільки його звинувачують в несплаті податків в США, заявив генпрокурор України Юрій Луценко. Втім, вона стосується колишніх українських високопосадовців, які перераховували йому гроші зі своїх офшорних рахунків. Головний свідок звинувачення, колишній партнер Манафорта Рік Ґейтс повідомив, що гроші йому перераховували Рінат Ахметов, який на той момент був народним депутатом, колишні віце-прем'єри Сергій Тігіпко, Андрій Клюєв та Борис Колесніков, а також екс-голова адміністрації президента Сергій Льовочкін.

У Генпрокуратурі України вважають, що дії чиновників були незаконними, оскільки державні службовці не мають права займатися бізнесом. "Ми зареєстрували кримінальне провадження про ймовірні правопорушення цих державних службовців, які, можливо, управляли фірмами і не передали їх в управління третім особам, як цього вимагають українські закони", - заявив Юрій Луценко. Розслідування проведе Державна фіскальна служба.

Генпрокурор обіцяє відповідальність

Луценко обіцяє притягнути високопосадовців, які платили Манафорту, до відповідальності. "Якщо народний депутат чи голова Адміністрації президента тих часів або міністр дає команду офшорній компанії виплатити гроші за політичні консультації - в цьому будуть ознаки того, що він не відмовився від управління бізнесом, а значить, порушив законодавство. Якщо це буде встановлено - він буде притягнутий до відповідальності, ким би він не був сьогодні", - говорить генпрокурор.

Речниця Ріната Ахметова Катерина Остроушко повідомила DW, що робота його компанії СКМ з паном Манафортом та його консалтинговою фірмою була завершена у 2005 році. "Після цього періоду пан Манафорт ніякої співпраці з СКМ не мав. Будь-яка робота, яку він виконав в Україні після вказаного періоду, носила політичний характер, і компанією СКМ, акціонером якої є Рінат Ахметов, не оплачувалася", - зазначила вона, додавши, що Ахметов не має відношення до юридичних питань, які розглядаються в США. Інші фігуранти цієї справи на запити DW не відповіли.

Перспективи розслідування

Втім, експерти сумніваються в тому, що у цієї справи є якісь реальні перспективи. Директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк вказує на те, що за такі правопорушення можна притягнути до відповідальності лише згідно старому закону щодо запобігання корупції, в якому набагато менше заборон, ніж в чинному. "Якщо йдеться про адміністративну відповідальність, то вже спливли строки для притягнення до неї. Щодо кримінальної відповідальності - теоретично можуть бути застосовані статті щодо легалізації відмивання коштів та ухилення від сплати податків. Але просто те, що вони перераховували кошти Манафорту, не є злочином", - говорить він в коментарі DW.

У будь-якому випадку, довести правопорушення цих чиновників буде дуже складно. "Конкретно в той момент згідно з законодавством чиновники не могли здійснювати управління компаніями, але не було обов'язку передати їх в управління комусь, і вони мали право бути їхніми власниками. Не зовсім зрозуміло, що саме буде розслідуватися", - говорить юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук. Вона наголошує, що перспектив у цій справі немає, оскільки за іншими злочинами, які, ймовірно, скоїли ці особи на території України, переслідування не відбувається.

Існує ще одна причина, через яку розслідування щодо колишніх чиновників може закінчитися нічим. "Думаю, за чинної влади такі розслідування неможливі, адже згадані олігархи та бізнесмени зараз є спільниками влади в різноманітних політичних та бізнес-схемах", - говорить депутат Верховної Ради Сергій Лещенко.

Більше перспектив має розслідування так званої "чорної каси" Партії регіонів, яким займалась Генпрокуратура. "Краще звернутися до амбарної книги Партії регіонів, в якій зазначені конкретні суми хабарів. Оплата за консультаційні послуги не є порушенням, це не хабар, оскільки Манафорт не є службовою особою", - констатує Микола Хавронюк.

