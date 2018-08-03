 Справа Манафорта: обвинувачення завершило допит свідків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2018

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Новини

Справа Манафорта: обвинувачення завершило допит свідків

Завершено допит свідків у справі колишнього голови передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Пол Манафорт (фото з архіву)

Пол Манафорт (фото з архіву)

Сторона обвинувачення завершила у понеділок, 13 серпня, допит свідків у справі колишнього голови передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, повідомляє інформагенція AP. Майже два тижні обвинувачення заслуховувало свідчення у справі щодо відмивання грошей і ухилянні від сплати податків.

Адвокати Манафорта ще не повідомили, чи збираються вони викликати свідків зі свого боку. Повідомляється, що сторона захисту оприлюднить цю інформацію протягом дня 14 серпня.

Нагадаємо, що Пола Манафорта звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від колишньої української влади. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича та отримав за це, за даними спецпрокурора США Роберта Мюллера, понад 60 мільйонів доларів. Манафорта підозрюють в тому, що він не вказав у своїй податковій декларації частину цих доходів і "відмив" в офшорах 30 мільйонів доларів.

Обвинувачення Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули в жовтні 2017 року. Пола Манафорта також обвинувачують у тому, що він, лобіюючи впродовж кількох років інтереси екс-президента України Віктора Януковича та Партії регіонів, не був зареєстрований у США як "іноземний агент".

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Аудіо й відео до теми

Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)  

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