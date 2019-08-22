Справа за позовом Богдана до журналістів призначена до розгляду - відповідачі досі не знають про зміст

Шевченківський районний суд Києва розгляне позов керівника офісу президента України Андрія Богдана до журналістів - провадження у справі уже відкрито. Про це суд повідомив у четвер, 22 серпня. Підготовче засідання призначене на 19 вересня.

Як повідомлялось, Богдан подав позов про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації проти "Національної суспільної телерадіокомпанії України", а також журналістів Наталії Седлецької, Валерія Єгошина та Максима Савчука. При цьому станом на день оприлюднення повідомлення журналісти ще не отримали текст позову та не знають про суть претензій.

"На даний момент ні журналісти, ні редакція "Радіо Свобода" тексту позову не отримали. Щойно він надійде, ми проаналізуємо його з юристами та озвучимо нашу позицію щодо позовних вимог Андрія Богдана", - зазначила головна редакторка Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова.

Раніше в інтерв'ю DW виконавча директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк припустила, що українська влада боротиметься з журналістами. "Боюся, що за логікою - влада далі боротиметься з нами, будуть протистояння владної верхівки з журналістами. Звісно, цього б не хотілося, але журналістських реверансів і перед цією владою не буде", - зазначила вона.