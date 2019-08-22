 Справа за позовом Богдана до журналістів призначена до розгляду - відповідачі досі не знають про зміст | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2019

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Новини

Справа за позовом Богдана до журналістів призначена до розгляду - відповідачі досі не знають про зміст

Підготовче засідання у справі за позовом голови офісу президента Андрія Богдана до журналістів програми "Схеми" та НСТУ призначена на 19 вересня. Журналісти досі не знають про суть претензій.

Голова офісу президента Андрій Богдан

Голова офісу президента Андрій Богдан

Шевченківський районний суд Києва розгляне позов керівника офісу президента України Андрія Богдана до журналістів - провадження у справі уже відкрито. Про це суд повідомив у четвер, 22 серпня. Підготовче засідання призначене на 19 вересня.

DW.COM

Обранець до парламенту від "Слуги народу" назвав журналістку "Нового времени" "тупою вівцею". Партія назвала його висловлювання "достатньо зрозумілою реакцією". Цькування видання не припинилось. (19.08.2019)

Директорка ІМІ Оксана Романюк вважає, що образами на адресу журналістки новообраний депутат від СН Максим Бужанський перейшов всі межі. Про загрози, які стоять перед журналістами, вона розповіла в інтерв'ю DW. (20.08.2019)

Як повідомлялось, Богдан подав позов про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації проти "Національної суспільної телерадіокомпанії України", а також журналістів Наталії Седлецької, Валерія Єгошина та Максима Савчука. При цьому станом на день оприлюднення повідомлення журналісти ще не отримали текст позову та не знають про суть претензій.

"На даний момент ні журналісти, ні редакція "Радіо Свобода" тексту позову не отримали. Щойно він надійде, ми проаналізуємо його з юристами та озвучимо нашу позицію щодо позовних вимог Андрія Богдана", - зазначила головна редакторка Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова.

Раніше в інтерв'ю DW виконавча директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк припустила, що українська влада боротиметься з журналістами. "Боюся, що за логікою - влада далі боротиметься з нами, будуть протистояння владної верхівки з журналістами. Звісно, цього б не хотілося, але журналістських реверансів і перед цією владою не буде", - зазначила вона.

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