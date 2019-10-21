 Справа Гладковського: САП відкоригувала суму завданих збитків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2020

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Справа Гладковського: САП відкоригувала суму завданих збитків

У справі колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського встановлено понад 17 мільйонів гривень збитків, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура України.

Поліцейський біля зображення Олега Гладковського на одній з акцій протесту в березні 2019 року

Поліцейський біля зображення Олега Гладковського на одній з акцій протесту в березні 2019 року

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про зміну підозри колишньому першому заступникові секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олегу Гладковському у справі щодо зловживань із оборонним замовленням у 2017 році. Про це САП повідомила в четвер, 14 травня, на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема у справі збільшено суму інкримінованих збитків з 10,62 мільйона гривень до понад 17,44 мільйона гривень. За повідомленням САП, слідством встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди комерційною структурою, частки у статутному капіталі якої прямо та опосередковано належать колишньому високопосадовцю та його близьким родичам. Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, 17 жовтня 2019 слідчі НАБУ затримали Гладковського в київському аеропорту "Бориспіль". Слідство вважає, що експосадовець використав своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди компанією "Богдан Моторс", кінцевим власником якої він був. За версією слідства, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами в одного з підприємств автомобілебудівної компанії. У "Богдан Моторс" цю інформацію спростовують.

21 жовтня 2019 року Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО під заставу.

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