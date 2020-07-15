 Справа Гандзюк: суд арештував Мангера і Левіна до 18 жовтня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2020

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Новини

Справа Гандзюк: суд арештував Мангера і Левіна до 18 жовтня

Суд у Києві заарештував на два місяці Владислава Мангера і Олексія Левіна. Левіна підозрюють в організації вбивства, а Мангера - у замовленні нападу на Катерину Гандзюк.

Вбивство Гандзюк: суд арештував підозрюваних Мангера і Левіна до 18 жовтня

Вбивство Гандзюк: суд арештував підозрюваних Мангера і Левіна до 18 жовтня

Дніпровський суд Києва у середу, 19 серпня, заарештував на два місяці до 18 жовтня підозрюваних у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера і Олексія Левіна. За рішенням судді, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і Олексій Левін заарештовані без права внесення застави, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна". Відео із залу суду, де проходило підготовче засідання у справі про вбивство Гандзюк, оприлюднив на сторінці у соцмережі Facebook адвокат Масі Найєм.

12 серпня Київський апеляційний суд визначив підсудність кримінального провадження стосовно обвинувачених в організації нападу на активістку Гандзюк за Дніпровським районним судом Києва.

Раніше Печерський районний суд Києва на окремих судових засіданнях продовжив терміни тримання під вартою Мангера до 11 вересня, а Левіна - до 24 серпня 2020 року. Мангера звинувачують у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк, а Левіна - в організації її вбивства.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив активістку Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з тяжкими опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу в Києві. 4 листопада Гандзюк померла.

Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". Пізніше обвинувачення змінили ще раз. П'ятьох осіб було засуджено за завдання тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілої. Їм призначили покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі. 

Читайте також: Суд виніс вироки обвинуваченим у вбивстві Катерини Гандзюк 

Дивитись відео 04:53

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