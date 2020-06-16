Справа Гандзюк: Мангера арештували без права на заставу

Печерський суд Києва у ніч на п'ятницю, 19 червня, взяв під варту до 28 липня голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Про це повідомляє "Громадське".

Прокурори у справі Андрій Синюк та Ярослав Ущапівський наголошували, що після відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження Владислав Мангер чинив тиск на двох свідків у справі.

За їхніми словами, він робив це не особисто, а через інших осіб. Йдеться про погрози під час дзвінків, у паперових листах та під час зустрічей. Сам Мангер назвав це неправдою, а усю підозру проти себе сфальсифікованою.

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Адвокат Мангера Дмитро Ільченко підтвердив арешт голови Херсонської облради. Він заявив, що подаватиме апеляцію і звертатиметься до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"Ті, хто вважають, що ми тягнули час, - ні. Ми отримували прямі докази того, що прокуратура змушувала Павловського (Ігор Павловський - експомічник народного депутата, арештований у справі Гандзюк - Ред.) і Пилипенка (свідок Павло Пилипенко, він наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ - Ред.) дати свідчення про те, що їм погрожував Мангер. Ми надали. Але суд їх просто не прийняв", - написав адвокат у Facebook.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив активістку Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з тяжкими опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу в Києві. 4 листопада Гандзюк померла. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". Пізніше обвинувачення змінили ще раз. П'ятьох осіб було засуджено за нанесення тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілої. Їм призначили покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

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