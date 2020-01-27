Справа Гандзюк: Болгарський апеляційний суд дозволив екстрадицію Левіна

Апеляційний суд у болгарському місті Бургас відхилив скаргу підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна на рішення суду першої інстанції про його екстрадицію в Україну. Про це в середу, 11 березня, повідомили в Офісі генерального прокурора України, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

"Отже, компетентні органи Республіки Болгарія задовольнили підписаний Русланом Рябошапкою запит Офісу генерального прокурора про екстрадицію зазначеної особи", - додали в пресслужбі Офісу генпрокурора. Згідно з повідомленням, після передання Левіна українським правоохоронним органам буде проведено процесуальні дії для якнайшвидшого розслідування злочину та передання до суду обвинувальних актів щодо його учасників.

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Наприкінці січня Офіс генерального прокурора України направив до Болгарії запит на екстрадицію затриманого там Олексія Левіна. Він розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Катерину Гандзюк і перетнув кордон України 19 серпня 2018 року. Згодом його оголосили у міжнародний розшук. У СБУ повідомили, що вважають Левіна одним з організаторів вбивства Катерини Гандзюк. Його затримали в Болгарії 24 січня.

Вбивство Гандзюк

31 липня 2018 року громадську активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доправили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.

Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на умисне вбивство, вчинене групою осіб з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю на замовлення. У цій справі вже винесено вирок п'ятьом обвинуваченим: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам - Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В'ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено ув'язнення від трьох до шести з половиною років.

На момент замаху на Гандзюк Левін офіційно був помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького. За версією слідства, голова Херсонської облради Владислав Мангер найняв Олексія Левіна й Ігоря Павловського для організації нападу на Гандзюк. Мангер заперечує свою причетність до злочину та вважає, що напад на Гандзюк організували місцеві представники Служби безпеки України.