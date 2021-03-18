 ″Справа Василя Стуса″: Кіпіані виграв суд проти Медведчука | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2021

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Новини

"Справа Василя Стуса": Кіпіані виграв суд проти Медведчука

Апеляційний суд скасував рішення Дарницького райсуду Києва про заборону поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Вахтанг Кіпіані виграв суд проти Віктора Медведчука

Вахтанг Кіпіані виграв суд проти Віктора Медведчука

Київський апеляційний суд скасував рішення Дарницького районного суду Києва про заборону поширення книги журналіста Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Про це повідомив сам Кіпіані на своїй сторінці у соцмережі Facebookу п'ятницю, 19 березня.

"Слава Україні! Ми виграли справу", - написав він.

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"Апеляційний суд міста Києва скасовує рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року про заборону видання і поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", - оголосив рішення суддя, передає агенція "Укрінформ".

Рішення Київського апеляційного суду може бути оскаржено у Верховному суді України протягом 30 днів після оголошення.

Нагадаємо, 19 жовтня Дарницький суд Києва задовольнив частково позов Віктора Медведчука до Вахтанга Кіпіані - автора книги "Справа Василя Стуса".

Суд заборонив Вахтангу Кіпіані та видавництву "Віват" розповсюджувати надрукований наклад книги "Справа Василя Стуса" та подальше його тиражування "до усунення порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука". Також суд заборонив поширення інформації, пов'язаної з книгою, у ЗМІ та використовувати інформацію у розділі, де згадується Медведчук.

За словами Кіпіані, наклад його книги про Стуса скаладає майже 100 тисяч примірників. І "є певною мірою рекордним в історії України, якщо взяти жанр "нон-фікшн", зазначив журналіст в інтерв'ю Deutsche Welle.

Книга про справу Василя Стуса

У книзі Кіпіані йдеться про останні п'ять років життя українського поета-дисидента Василя Стуса. Вона написана на основі архівних матеріалів КДБ про справу проти Стуса, порушену у 1980 році за участь поета в Українській Гельсінській спілці з прав людини та за критику радянської влади. Його було засуджено до 10 років ув'язнення і п'яти років заслання, яке він не зміг пережити. Поет помер у вересні 1985 року.

Медведчук, своєю чергою, був державним захисником Стуса у цьому процесі. Роль, яку Медведчук зіграв у суді над Стусом, описана у розділі книги Кіпіані під назвою "Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?"

Втім, опозиційний політик стверджує, що інформація у книжці не відповідає дійсності. Він вимагає у судовому порядку захистити свою честь, гідність та ділову репутацію та вилучити з продажу книгу "Справа Василя Стуса".

Читайте також: Другий суд над Стусом? Чому Медведчук вимагає заборонити книжку про поета-дисидента

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