Справа бронежилетів: Печерський суд заарештував генерал-майора ЗСУ

У понеділок, 11 листопада, Печерський суд Києва зарештував на 60 днів із правом внесення застави в 76 мільйонів гривень генерал-майора, начальника Головного управління українського міністерства оборони. Про це у своєму каналі в Telegram повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба.

"Тримання під вартою або застава в 76 мільйонів гривень - такий запобіжний захід обрано генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України, який є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного майна за завищеною ціною для Збройних сил України", - написав Труба.

Він додав, що рішення щодо обрання запобіжного заходу чекає на ще чотирьох підозрюваних, однак у майбутньому їх має бути більше.

Про те, що заарештованим є начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майор Дмитро Марченко, повідомляє українське видання Цензор.НЕТ. Із посиланням на власного кореспондента у залі суду видання повідомляє, що присутні у приміщенні та на вулиці скандують "Ганьба".

Нагадаємо, що 26 червня Труба заявив, що співробітники ДБР та Генеральної прокуратури України (ГПУ) провели близько 40 обшуків за місцями проживання і у офісах посадових осіб міністерства оборони та працівників комерційних структур у рамках розслідування справи про закупівлю для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами.

За словами Труби, попередня сума збитків, яких зазнало міноборони внаслідок завищення цін, становить близько 100 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми і 20 тисяч бронежилетів, частина з яких, за словами директора ДБР, не відповідає заявленим характеристикам.

5 листопада слідчі в рамках розслідування цієї справи оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення п'ятьом посадовцям міністерства оборони.

Нагадаємо, що очолюване Трубою ДБР розслідує низку справ проти попереднього політичного керівництва України, зокрема проти експрезидента Петра Порошенка. Адвокати колишнього глави держави називають ці розслідування політично вмотивованими.