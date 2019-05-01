Справа атлетки Семені: лікарі застерігають від штучного регулювання тестостерону

У Всесвітній медичній асоціації закликали лікарів не знижувати штучним чином рівень тестостерону в організмі спортсменок лише з тією метою, аби ті відповідали новим суперечливим правилам Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) для допуску атлеток жіночої статі до змагань. Там вважають, що застосування медикаментів із такою метою суперечитиме нормам лікарської етики. Про це голова асоціації Френк Ульріх Монтгомері заявив у інтерв'ю австралійському мовнику ABC у неділю, 5 травня.

"Ми вважаємо максимально серйозним випадок, коли міжнародні спортивні установи вимагають від лікарів виписувати атлеткам ліки, гормональні препарати, аби знизити нормальний для їхнього тіла рівень гормонів", - зазначив Монтгомері.

За його словами, для жінок із відмінностями сексуального розвитку є нормальним мати андрогенні ознаки. "Для атлетки немає нічого патологічного у такій ситуації", - додав Монтгомері.

Голова Всесвітньої медичної асоціації наголосив, що "основа етичного кодексу" ліраків - це незаподіяння шкоди. "І це буде шкодою для абсолютно нормального тіла із відносно високим рівнем тестостерону - виписувати у такому випадку ліки, аби зробити можливою участь у змаганнях для жінок відповідно до цих правил", - пояснив він.

Приводом для занепокоєння Всесвітньої медичної асоціації стало рішення спортивного арбітражного суду у Лозанні (CAS) відхилити скаргу дворазової олімпійської чемпіонки з Південно-Африканської Республіки (ПАР) Кастер Семені проти IAAF, яке було оприлюднене у середу, 1 травня.

Відтепер IAAF зможе запровадити обмеження для допуску бігунок на дистанції від 400 метрів до однієї милі. Згідно з цими нормами, вміст тестостерону в їхній крові не може перевищувати 5 наномоль на літр. Атлеткам з вищими показниками рівня тестостерону пропонуватимуть для допуску до змагань приймати препарати, що знижують рівень цього гормону.