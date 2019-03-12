 Спостерігачі ENEMO: в Україні є умови для демократичних виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

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Новини

Спостерігачі ENEMO: в Україні є умови для демократичних виборів

Загалом в Україні створено умови для проведення демократичних кампаній і виборів, зазначили у проміжному звіті західні спостерігачі. Серед проблем назвали підкуп виборців, застосування адмінресурсу та інше.

Чергові президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року

В Україні створено умови для проведення демократичних політичних кампаній і виборів, але ймовірність використання адміністративного ресурсу, прямий і непрямий підкуп виборців можуть знизити довіру громадськості до виборчого процесу. Про це заявили представники Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) на прес-конференції в Києві у вівторок, 12 березня. Вони оприлюднили перший проміжний звіт щодо спостереження за черговими президентськими виборами.

"Загалом ми зазначаємо, що умови для проведення демократичних виборів і політичних кампаній присутні в Україні", - цитує очільника ENEMO в Україні Златко Вуйовича інформагенція "Інтерфакс-Україна". Законодавча база, за його словами, забезпечує достатні умови для проведення виборів в Україні відповідно до міжнародних стандартів.

Підкуп виборців, адмінресурс та інші порушення

Серед негативних тенденцій він назвав порушення правил передвиборної агітації, зловживання адміністративним ресурсом, підкуп виборців і зміни у складі окружних виборчих комісій. В ENEMO констатували, що в Україні немає жодного публічно доступного реєстру скарг на будь-якому рівні адміністрування виборів. Спостерігачі також занепокоєні тим, що інформація у ЗМІ часто упереджена й містить різні форми політичної агітації.

 

"Спостереження ENEMO на місцях виявили значну кількість незаконних агітаційних матеріалів, нерівність умов, очорнення опозиційних кандидатів і персоналізовані словесні атаки, пошкодження агітаційних матеріалів та штабів кандидатів і посилення напруги на передвиборних мітингах", - перерахував проблеми експерт із питань виборів П'єр Петьє.

Експерти також зауважили низький рівень реєстрації на виборах внутрішньо переміщених осіб. Водночас у звіті вказано, що реєстрація виборців і оновлення списків загалом відбувається вчасно й ефективно.

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У схемі з залучення проплачених голосів задіяні 200 тисяч агітаторів, а загалом вона може охоплювати до шести мільйонів виборців, розповів Арсен Аваков. За його словами, для цього використовуються кошти з держбюджету. (23.02.2019)

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Центральна виборча комісія (ЦВК) України працює відкрито й колегіально, вказують експерти. Недоліком у роботі ЦВК є те, що іноді комісія відмовляє спостерігачам у присутності на підготовчих засіданнях, йдеться у звіті. ENEMO зазначає, що на виборах балотуються мало жінок - тільки 4 з 39 кандидатів.

Експерти проводили спостереження від 8 лютого до 8 березня. Міжнародна місія зі спостереження ENEMO в Україні фінансується USAID (Агентством США з міжнародного розвитку) через NDI (Національний демократичний інститут), посольством Німеччини в Києві і Європейським Союзом. У день президентських виборів 158 спостерігачів ENEMO будуть присутні на понад тисячі виборчих дільниць. Вони стежитимуть за відкриттям дільниць, голосуванням, підрахунком голосів і передаванням протоколів. Чергові президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року.

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