 Спостерігачі: Російська авіація знову завдає ударів на півдні Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

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Новини

Спостерігачі: Російська авіація знову завдає ударів на півдні Сирії

Російська авіація бомбардує населені пункти в провінції Дар'а на півдні Сирії, повідомляють спостерігачі. За їхніми даними, цього тижня в регіоні загинули кілька десятків цивільних.

Наслідки авіаударів в Дараї (архівне фото)

Наслідки авіаударів в Дараї (архівне фото)

Вперше за майже рік від початку перемир'я на південному заході Сирії російська авіація бомбардує райони в провінції Дар'а, повідомив у неділю, 24 червня, базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. За даними спостерігачів, з вечера суботи, 23 червня, російські літаки завдали близько 70 авіаударів по населених пунктах у провінції, які утримують повстанці. Про жертви у центрі моніторингу не повідомили, передає агентство dpa.

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Унаслідок потужного наступу армії сирійського президента Башара Асада у провінції Дар'а лише за останні дві доби понад 12 тисяч людей залишили свої домівки, повідомляють у сирійському моніторинговому центрі. (21.06.2018)

На південному заході Сирії припинилася стрілянина. Перемир'я підтверджують спостерігачі та представники опозиції. (09.07.2017)

Сирійська авіація почала завдавати ударів по контрольованих повстанцями населених пунктах у провінції ще 19 червня, літаки армії Асада скинули до 20 бочкових бомб. З повітря вони підтримують наступ проурядових сил - на вихідних ті захопили два села. Бої ведуться в районі між провінцією Дар'а та сусідньою провінцією Сувейда.

Місцеві жителі повідомили, що з сирійських вертольотів були скинуті листівки із попередженням цивільним про майбутні атаки та закликом до повстанців скласти зброю. Сирійський центр моніторингу з посиланням на місцевих активістів повідомляє, що після початку наступу проурядових сил на цьому тижні загинули щонайменше 19 цивільних.

У липні минулого року в провінції Дар'а було створено так звану "зону деескалації". Це - один з небагатьох регіонів Сирії, який ще залишається під контролем опозиційних до режиму Башара Асада сил.

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