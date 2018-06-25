Спостерігачі розкритикували нерівні умови на виборах у Туреччині

Опозиційні партії не мали однакових із правлячою політичною силою умов при проведенні агітації під час передвиборчої кампанії у Туреччині, заявили у понеділок, 25 червня, у моніторингових місіях Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). За словами спостерігачів, президент країни Реджеп Таїп Ердоган та правляча партія користувалися надмірними перевагами, у тому числі в засобах масової інформації.

"Обмеження, які ми спостерігали щодо основних свобод, мали вплив на ці вибори. Я сподіваюся, що Туреччина скасує ці обмеження якнайшвидше", - заявив голова тимчасової спостережної місії ОБСЄ в Туреччині Ігнасіо Санчес Амор, цитує агенція Reuters. Місія визнала, що процедури голосування були "загалом дотримані", а громадяни мали вибір. При цьому спостерігачі вказали і на певні порушення під час голосування та підрахунку голосів.

Очільниця делегації спостерігачів ПАРЄ Олена Сотник на прес-конференції в Анкарі зазначила, що запроваджений надзвичайни стан у країні з його обмеженнями для ЗМІ та свободи зібрань "обмежив простір для демократичних дебатів", цитує агентство dpa.

Водночас спостерігачі високо оцінили активність турецьких громадян на виборах, заявивши, що вони продемонстрували свою прихильність до демократії. Явка на президентських виборах становила 86,82 відсотка, а на парламентських - 87 відсотків.

ОБСЄ та ПАРЄ загалом надіслали для моніторингу виборів у Туреччині близько 330 спостерігачів.

Нагадаємо, на позачергових президентських виборах, які відбулись у Туреччині в неділю, 24 червня, переміг Реджеп Таїп Ердоган, отримавши 52,5 відсотка голосів виборців. За опозиціонера Індже проголосував 31 відсоток турків, які взяли участь у голосуванні.

На виборах до парламенту президентська Партія справедливості та розвитку здобула 42,5 відсотка голосів, а союзна їй Партія націоналістичного руху - 11,2. Опозиційна Республіканська народна партія отримала підтримку 22,7 відсотка виборців, а очолюваний нею "Національний альянс" у складі трьох партій - 34,2. За прокурдську Демократичну партію народів віддали голоси 11,3 відсотка виборців.