Спостерігачі: КНДР демонтує об'єкти на ракетному полігоні

Північна Корея почала демонтувати ключові об'єкти на своєму ракетному полігоні Сохе на заході країни. Про це у понеділок, 23 липня, повідомили дослідники групи 38 North, яка спеціалізується на моніторингу ситуації в КНДР.

На полігоні, який є найбільшим пусковим комплексом КНДР з 2012 року, демонтується будівля, що використовувалась для збирання ракет-носіїв, і розташований поруч майданчик для випробувань двигунів ракет, заявляють експерти. Такі висновки вони зробили, проаналізувавши супутникові знімки полігону від 20 липня та кількома днями пізніше. Також відбувається демонтаж старих бункерів для палива.

Оскільки вважається, що ці об'єкти відіграють важливу роль у розвитку технологій для північнокорейської програми міжконтинентальних балістичних ракет, то ці дії є заходами зі встановлення довіри з боку Пхеньяна, йдеться в доповіді 38 North. Експерти зазначають, що демонтаж триває близько двох тижнів.

Полігон Сохе розташований на західному узбережжі країни в провінції Пхенан-Пукто за 200 кілометрів від Пхеньяна і за 70 кілометрів від великого ядерного центру в Йонбені. Раніше 38 North повідомляв, що на реакторі у Йонбені навпаки велися роботи із розширення його інфраструктури.

Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали спільну заяву щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких визначень або термінів денуклеаризації встановлено не було. Як повідомлялося, у травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.