 Спостерігачів з РФ не допустять на президентські вибори в Україні - МЗС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

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Новини

Спостерігачів з РФ не допустять на президентські вибори в Україні - МЗС

Український уряд не прийматиме заявки від російських спостерігачів на вибори президента України за лінією ОБСЄ, попередив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Вибори в Україні

Вибори в Україні (фото з архіву)

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що його відомство не прийматиме заявки від російських спостерігачів на вибори президента України за лінією Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це глава МЗС України написав у середу, 9 січня, на своїй сторінці в соціальній системі Facebook.

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За словами Клімкіна, він вже відправив відповідного листа на адресу директорки Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборге Солрун Гісладоттір. У листі глава українського зовнішньополітичного відомства запрошує направити в Україну спостережну місію на президентські вибори, призначені на 31 березня 2019 року.

"МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів. Вважаю це необхідним, коли йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта. До речі, таких прецедентів чимало в практиці ОБСЄ", - зазначив Клімкін.

Крім того, урядовець пояснив, що закриті раніше виборчі дільниці у РФ не відкриватимуть, оскільки там неможливе "демократичне волевиявлення", а також є ризик для українських виборців.

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