Спостерігачів з РФ не допустять на президентські вибори в Україні - МЗС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що його відомство не прийматиме заявки від російських спостерігачів на вибори президента України за лінією Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це глава МЗС України написав у середу, 9 січня, на своїй сторінці в соціальній системі Facebook.

За словами Клімкіна, він вже відправив відповідного листа на адресу директорки Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборге Солрун Гісладоттір. У листі глава українського зовнішньополітичного відомства запрошує направити в Україну спостережну місію на президентські вибори, призначені на 31 березня 2019 року.

"МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів. Вважаю це необхідним, коли йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта. До речі, таких прецедентів чимало в практиці ОБСЄ", - зазначив Клімкін.

Крім того, урядовець пояснив, що закриті раніше виборчі дільниці у РФ не відкриватимуть, оскільки там неможливе "демократичне волевиявлення", а також є ризик для українських виборців.