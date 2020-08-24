Спорт і довкілля: що вивчають на першій у Німеччині кафедрі екології спорту

Скелелазіння, їзда на гірських велосипедах бездоріжжям, лижний крос, - спорт просто неба користується великою популярністю. І це зрозуміло: займатися ним на природі значно цікавіше та корисніше для здоров'я, ніж у залі. При цьому для довкілля тренування та змагання на свіжому повітрі часто обертаються стресом. Як зробити так, щоб масовий спорт не завдавав страждань природі? Щоб знайти оптимальну відповідь на це питання, у Байройтському університеті близько року тому створили кафедру екології спорту (Professur für Sportökologie) - перший і практично єдиний подібний підрозділ у Німеччині.

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Очолює кафедру 37-річний науковець Мануель Штайнбауер (Manuel Steinbauer), сам випускник Байройтського університету. Раніше він робив дослідження у галузі геоекології - комплексної науки на стику екології та географії, завдання якої полягає в описі, поясненні та прогнозі несприятливих змін у природі, пов'язаних з господарською діяльністю людей. А які напрями належать до екології спорту? На це та інші питання вчений відповів у розмові з DW.

Із користю для себе - без шкоди для природи

Коли на сайті Байройтського університету оголосили про відкриття кафедри екології спорту, дехто вирішив, що у публікації помилка і насправді йдеться про економіку спорту - вже надто незвичною є назва "екологія спорту". Але це не була помилка. У баварському університеті справді створили першу в Німеччині кафедру екології спорту. Підрозділ зі схожим напрямом є лише у Вищій школі фізкультури та спорту в Кельні. Що дало поштовх для створення такої кафедри?

Мануель Штайнбауер

Як відзначає Мануель Штайнбауер, спорт просто неба та довкілля тісно пов'язані один з одним - і часто не на користь природі. За його словами, спортивні тренування та змагання на свіжому повітрі нерідко порушують цілісність екосистеми та негативно впливають на довкілля.

"З одного боку, для того, щоб спорт приносив більше задоволення і був справді корисним для здоров'я, займатися ним треба в умовах чистого довкілля. З іншого боку, під тиском спорту природа не повинна руйнуватися та виснажуватися. Питання зв'язку здоров'я, спорту та довкілля набуває дедалі більшого суспільного, економічного та політичного значення. Тож відкриття у нашому університеті кафедри екології спорту та поява можливості проводити дослідження у такій цікавій галузі - для нас велика радість", - визнає науковець.

Не факультет, а міждисциплінарна програма

Екологія спорту - це не окремий факультет, а міждисциплінарна програма. Байройтський університет давно керується стратегією розробки нових міждисциплінарних освітніх програм, що передбачають зв'язок та взаємодію традиційних навчальних дисциплін з метою координації їхнього змісту, взаємної інтеграції та озброєння студентів універсальними знаннями.

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"Така стратегія вже стала свого роду фірмовим знаком нашого закладу. Міждисциплінарних спеціалістів ми готуємо на факультеті геоекології, факультеті філософії й економіки, факультеті економіки спорту. Так Байройтський університет підлаштовується до сучасних викликів, адже міждисциплінарні спеціальності - тренд майбутнього", - каже Мануель Штайнбауер.

Екологічні концепції регулювання туризму

Наукові співробітники кафедри досліджують, як ті чи інші види спорту - наприклад, автоспорт, дайвінг, лижний спорт, велоспорт та альпінізм - впливають на екологію, а потім розробляють рекомендації для спортивних спілок та природоохоронних організацій. Наприклад, скелелазінням вони рекомендують займатися у спеціальних залах-скеледромах, а не у горах.

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Наші фахівці також розробляють екологічні концепції, що дозволяють регулювати туризм - подібно до тієї, яку вже протягом 20 років успішно реалізують в усій Франконській Швейцарії - надзвичайної краси регіоні у Баварії, відомому своїми "стовбовими" скелями та гігантськими валунами й популярному серед любителів піших походів та скелелазіння з усього світу", - розповідає професор.

Куточок у Франконській Швейцарії

Туристи є серйозною загрозою для баварського заповідника, де ростуть рідкісні рослини, а на скелях зводять гнізда сапсани та пугачі. Тому Франконську Швейцарію розділили на три зони. Перша для туристів зачинена. У другій сходження на скелі заборонені лише тоді, коли птахи сидять на яйцях та доглядають за новонародженими пташенятами. Заборону знімають після того, як пернате потомство підростає та залишає батьківське гніздо. А третя зона відчинена повністю.

Що може зробити для екології спорту кожен з нас?

А який внесок у забезпечення екологічної безпеки спорту може зробити кожен з нас? Тут все просто, каже Мануель Штайнбауер: треба лише стежити за тим, щоб під час спортивних занять не шкодити довкіллю.

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Але найважливіше - займайтеся спортом там, де ви живете, а не вирушайте для цього у далекі краї, використовуючи для пересування транспортні засоби, що забруднюють довкілля, закликає науковець та наводить приклад: "Скажімо, ви захотіли на дайвінг-тур у Єгипет. Як ви будете діставатися туди? Звісно, полетите на літаку, а в аеропорт поїдете на таксі. Прибувши на місце, можливо, орендуєте автомобіль. Ви лише подумайте, яка потужна інфраструктура необхідна для такого відпочинку!".

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Туристична індустрія виграє, якщо ми часто їздимо у відпустку, і робить усе для того, щоб потік туристів не скорочувався - зокрема, й тих, хто віддає перевагу активному відпочинку. Але ж надлишковий туризм, зростання кількості авіакомпаній-лоукостерів, збільшення кількості автомобілів на дорогах, морські круїзи на гігантських лайнерах - серйозна проблема для природи, застерігає Мануель Штайнбауер.

Великі можливості на ринку праці

Мануель Штайнбауер - спеціаліст з біогеографії, а серед його співробітників на новій кафедрі - екологи, ландшафтні екологи, палеобіологи. За словами професора, двері кафедри екології спорту відчинені для найрізноманітніших фахівців. Головна умова - володіння темою екології спорту та науковою методологією.

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"А ще у нашій діяльності ми приділяємо велику увагу аналізу даних, що надають спеціальні додатки, зчитуючи дані з фітнес-браслетів та датчиків для тварин, отримуючи їх з космічних супутників та із соцмереж. І нам дуже потрібні спеціалісти, які можуть систематизувати такі дані, оцінити їх та узагальнити", - додає професор.

За його словами, у галузі екології спорту й надалі будуть створюватися робочі місця. "У фахівців з екології спорту великі шанси - передусім, у таких галузях як спортивний туризм, охорона природи, журналістика. Але також вони можуть працювати у проєктних організаціях, державних структурах, великих компаніях. У будь-якому разі, у них дуже великі можливості на ринку праці", - підкреслює німецький науковець, завідувач кафедри екології спорту Байройтського університету Мануель Штайнбауер.