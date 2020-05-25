Спортзали та басейни в Україні планують відкрити з 1 червня
В Україні з початку літа можуть відновити роботу спортзали та басейни. Повноцінна робота ресторанів за певних умов можлива після 10 червня.
З 1 червня в Україні можуть відновити роботу басейни та спортзали
На третьому етапі послаблення карантину - з 1 червня - в Україні за певних умов відкриють спортзали та басейни, залізничні та автомобільні міжобласні перевезення. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, 26 травня.
"Із 1 червня, якщо будуть досягнуті деякі індикатори епідеміологічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Також відвідування освітніх занять у групах не більше ніж 10 осіб, наприклад, розпочнуть роботу автошколи. Також розпочнуть із 1 червня запуск залізничного транспорту та міжобласних перевезень автомобільним транспортом", - цитує Ляшка агентство "Інтерфакс-Україна".
Він додав, що найближчим часом на сайті МОЗ будуть оприлюднені рекомендації щодо забезпечення протиепідемічних норм для роботи басейнів і спортзалів.
"Щодо басейнів і спортзалів - сьогодні-завтра на сайті МОЗ ми розмістимо рекомендації щодо забезпечення протиепідемічних норм. Басейни ми раніше не розглядали на третьому етапі виходу, але нові дані, які з'явилися сьогодні, щодо поширення коронавірусу через водний шлях передач, зокрема, у воді, що підлягає постійній дезінфекції, дають нам змогу розпочати їх роботу", - пояснив Ляшко.
Заступник міністра також зазначив, що під "індикаторами епідеміологічної ситуації" маються на увазі показники інцидентності (не більше ніж 12 хворих на 100 тисяч населення), завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування пацієнтів із коронавірусом (менше ніж 50 відсотків), середньої кількості тестувань ПЛР та ІФА (не менше ніж 12 на 100 тисяч населення).
Коли повноцінно запрацюють ресторани
Своєю чергою міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 10 червня буде можливе повноцінне відкриття ресторанів. "У нас чітко прописано, що і на якому етапі можна відкривати. Якщо ми говоримо про ресторани, то наразі працюють відкриті тераси і робота на винос. Що стосується повноцінної роботи ресторанів і кафе, це можливо, починаючи з 10 червня", - сказав він.
Крім цього, міністр зазначив, що запуск дитячих оздоровчих таборів можливий на останньому етапі виходу з карантину.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
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Повернення пляжного відпочинку
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.