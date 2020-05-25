Спортзали та басейни в Україні планують відкрити з 1 червня

На третьому етапі послаблення карантину - з 1 червня - в Україні за певних умов відкриють спортзали та басейни, залізничні та автомобільні міжобласні перевезення. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, 26 травня.

"Із 1 червня, якщо будуть досягнуті деякі індикатори епідеміологічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Також відвідування освітніх занять у групах не більше ніж 10 осіб, наприклад, розпочнуть роботу автошколи. Також розпочнуть із 1 червня запуск залізничного транспорту та міжобласних перевезень автомобільним транспортом", - цитує Ляшка агентство "Інтерфакс-Україна".

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Умови для послаблення карантину

Він додав, що найближчим часом на сайті МОЗ будуть оприлюднені рекомендації щодо забезпечення протиепідемічних норм для роботи басейнів і спортзалів.

"Щодо басейнів і спортзалів - сьогодні-завтра на сайті МОЗ ми розмістимо рекомендації щодо забезпечення протиепідемічних норм. Басейни ми раніше не розглядали на третьому етапі виходу, але нові дані, які з'явилися сьогодні, щодо поширення коронавірусу через водний шлях передач, зокрема, у воді, що підлягає постійній дезінфекції, дають нам змогу розпочати їх роботу", - пояснив Ляшко.

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Заступник міністра також зазначив, що під "індикаторами епідеміологічної ситуації" маються на увазі показники інцидентності (не більше ніж 12 хворих на 100 тисяч населення), завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування пацієнтів із коронавірусом (менше ніж 50 відсотків), середньої кількості тестувань ПЛР та ІФА (не менше ніж 12 на 100 тисяч населення).

Коли повноцінно запрацюють ресторани

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 10 червня буде можливе повноцінне відкриття ресторанів. "У нас чітко прописано, що і на якому етапі можна відкривати. Якщо ми говоримо про ресторани, то наразі працюють відкриті тераси і робота на винос. Що стосується повноцінної роботи ресторанів і кафе, це можливо, починаючи з 10 червня", - сказав він.

Крім цього, міністр зазначив, що запуск дитячих оздоровчих таборів можливий на останньому етапі виходу з карантину.