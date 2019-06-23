Спонтанна зустріч Трампа і Кіма відбудеться

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Пвнічної Кореї Кім Чен Ином у неділю, 30 червня. Обидва лідери висловили бажання провести цю зустріч на кордоні між двома Кореями, заявили Трамп та президент Південної Кореї Мун Чже Ін.

"Ми просто швидко потиснемо один одному руки і скажемо "привіт", оскільки ми не бачились з В'єтнаму", - пояснив Трамп, котрий мав на увазі саміт у Ханої в лютому, що завершився провалом. "Це лише крок, але, ймовірно, крок у правильному напрямку", - зазначив президент США, який нині перебуває в Сеулі.

Як повідомлялось, напередодні президент США Трамп, котрий перебував в Японії, запропонував лідерові КНДР Кім Чен Ину через Twitter спонтанну зустріч у демілітаризованій зоні на кордоні Південної та Північної Корей. Незадовго до цього Трамп і Кім обмінялись "чудовими листами".

Нагадаємо, у червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі, натомість, завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР. Чи відбудеться третій саміт, залежить від нинішньої зустрічі у демілітаризованій зоні.