 Спогади про Голодомор: ″Ми пішли з братиком по колосочки″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Спогади про Голодомор: "Ми пішли з братиком по колосочки"

Тамара Бедренко дитиною пережила Голодомор на Київщині. В інтерв'ю DW вона розповіла про те, що бачила на власні очі.

Тамара Бедренко пережила голод у селі Кожанка на Київщині

Тамара Бедренко пережила голод у селі Кожанка на Київщині

Із кожним роком стає все менше тих, хто пережив Голодомор 1932-1933 років. Серед них і 91-річна Тамара Бедренко. Їй було п'ять років, коли в село Кожанка на Київщині, де жила її родина, прийшов голод.

Deutsche Welle: Тамаро Михайлівно, розкажіть, будь ласка, про свою сім'ю. Що Ви пам'ятаєте з раннього дитинства?

Тамара Бедренко: Наша сім'я була невелика - брат Коля, я, молодший Стасік і батьки. У батька була кузня, але приїхали і з неї все забрали - і кувалду, і бормашину, і горно. Все забрали в колгосп. А ми якраз збудували нову хату. Тільки ввійшли в неї, а тут вже почався й голод. Мені тоді п'ять років було.

Чому не стало їжі?

Спочатку в нас була корова, ми не голодували й пухлі не були. Але згодом корову в нас теж забрали в колгосп. Коли це сталося, ми почали голодувати. Забрали у нас зерно, знайшли в коморі у бочечці, було закопане. Знайшли й забрали. Нема зерна, нема молока - голод.

Тамара Бедренко

"Ну що їли? Їли калачики, їли пасльон, кругом виїдали. І черв'ячки".

Як Вашій родині вдалося врятуватися від голодної смерті?

Мати зробила нам по торбинці через плечі, і ми пішли з братиком по колосочки. Вона проведе нас до поля колоски збирати, а сама повертається, бо як мати піде, то об'їждчик бив, а нас не бив. Ми там і зерна наїмося, і колосочків принесемо додому. У батька жорна були. Мати насушить, намне колоски, зробить муки, крупи якоїсь.

Ну що їли? Їли калачики, їли пасльон, кругом виїдали. І черв'ячки. Мати їх намиє, насушить, нажарить… Жолудів дуже багато вродило в лісі того року. Мати сушила, била ступою і пекла такі підпалки. Головне - молока не було, корови не було, ми дуже бідували, дуже голодували.

DW.COM

Тема Голодомору спричинила бурхливу дискусію серед українців у Німеччині. Посол України Андрій Мельник розкритикував двосторонню комісію істориків, яка існує з 2015 року. У комісії критику на свою адресу відкидають. (25.10.2019)

Як допомогти подолати приховані травми Голодомору, що можуть переноситись на дітей і онуків жертв? Своєю методикою ділились психологи з Ізраїлю, що передають досвід роботи з жертвами Голокосту українським фахівцям. (17.06.2019)

У 1933 році Сталін заморив голодом мільйони українців. На Заході про це вперше дізналися завдяки журналістові Гарету Джонсу. Присвячений йому фільм Агнешки Голланд, представлений на "Берлінале", - це ода свободі преси. (13.02.2019)

Дуже запам'яталося, як була конячка, що мертвих завозила на кладовище, і ту конячку вкрали молоді хлопці. Вони зарізали її й на тому попались. І суд судив їх, принесли вони те м'ясо на пошту. Люди прибігли, розібрали його. Ми набрали відро кишок, принесли їх додому. Мати їх помила, наварила, насмажила, то нам то був Великдень великий. Оце ми тих кишок наїлися.

А потім батько пішов у колгосп, пішов-таки, бо забрали всі інструменти, нічим було працювати вдома. Нас урятував ніби той колгосп, хоч і боялися, не знали, що воно таке. Але ми були раді, що батько пішов. Бо звідти він нам приносив шматочки макухи. Як принесе макуху, сусіди побачать, бо ми ж хвалимося, що ось - смокчемо макуху. Вони дуже просять, то мати потрошечки й сусідським дітям давала. А ще батько приносив з колгоспу в бідончику баланду, щоб ми не опухли.

Що з тих часів найбільше закарбувалося в пам'яті?

Якось змололи ми трошки муки, наробила мама такі локшини. Висушила їх і заховала в торбинці на комин. То, каже, про чорний день буде. Ми так хотіли тих галушок, але мати нам їх не дала. Якогось дня прийшли ті патріоти, а ми троє на печі лежали. Ми побачили, що вони забирають наші галушки. А ми ж їх дуже хотіли! І ми вистрибнули з печі і видерли в них з рук ту торбинку. Ми її розірвали, ми кричали криком, ми плакали. Ми просили віддати ті галушки, бо нема ж навіть хліба, нічого. Не дали - ми розірвали ту торбу, трохи поїли сирими, а половину вони таки забрали.

Важко було, ми так плакали, що в нас очі виїли сльози, ми від тих сліз сліпли. І дитинства не було, були дуже чорні дні. Але найстрашніше мені було, щоб батьки були живі. Я оглядалася на батьків і на братів. Ми за руки тримали одне одного, щоб нікого не вкрали, щоб не опухли. Ми ділилися крихтою хліба. Перепаде мені більше, то я й Стасику дам.

А чи пам'ятаєте Ви, що відбувалося в Кожанці у ті роки? Чи бачила Ви, що люди вмирали?

Дуже мерли, дуже мерли. Звозили їх у спільну могилу, і, як-то кажуть, везли і мертвих, і живих. То я чула таку легенду від батьків, що попав туди живий у ту яму, то він пооб'їдав вуха мертві і, кажуть, виліз із тієї ями і дуже довго ще жив, врятувався.

Ми ходили з батьком збирали жолуді, але далеко не ходили, ось скраю в лісі, бо там далі лежали мертві. Чужі люди лежали прямо незакидані. Лежали трупи, то я й зараз пам'ятаю ті трупи. Було невідомо, скільки вмерло, тоді ж заборонено була казати таке. Бо все ж куди забрали? У Росію, а нам роти затуляли. А як я поїхала в музей Голодомору, на постаменті побачила книжки. Серед них була й кожанська, товста, здорова. Там було написано 900 чоловік поіменних. А скільки безіменних, ми не знаємо.

Тамара Бедренко: ...залишаю шматочок хліба, бо це наче моєму братику чи матері треба лишити той шматочок

Тамара Бедренко: "...залишаю шматочок хліба, бо це наче моєму братику чи матері треба лишити той шматочок"

Як довго тривав голод? У який момент з'явилася надія?

Два роки! 1932 і 1933. Це так зиму, літо і знов на 1933. Ну, а корову вже нам пригнали десь навесні, вже город орала. Вже нам було легше, батьку підтримку давав колгосп. Тоді вже пішла на полі і в городі картопелька, бурячок. Мати буряка червоного чи білого цукрового різала і варила нам компот. Компот ми з буряків пили, бо не було більше нічого солодкого. Уже ми пішли веселіше жити. Нам було дуже радісно, що ми наче вилізли з того багна і з того великого горя, дуже радісно було. Я й за дітьми своїми вже потім дивилась, щоб дитина не голодненька була. Якщо хоче, то все давала.

А чому, на Вашу думку, Голодомор в Україні відбувся?

Все було навмисно зроблено. Хай була у 1946-му у нас голодовка, то був неврожай, засуха була. Картопля не зійшла, і колосок не зійшов. А це? Було все! Дуже великий урожай був. Забрали ж у нас, все позабирали, галушки знайшли й ті забрали. Це було навмисно все зроблено. Хто його знає, хто міг таке захотіти. Я в політиці не знаюсь. 

Як голодне дитинство вплинуло на Ваше подальше життя?

Я й зараз, коли їм, то "кришечку" ту бережу. І залишаю шматочок хліба, бо це наче моєму братику чи матері треба лишити той шматочок. Я не забула з тих пір, у мене в душі воно й зараз, наче вчора було. Мені страшно навіть його й згадувати. І страшно, і радісно на душі, що зараз є все. Їж, що хочеш, пий, що хочеш. Є! Хвалити Бога. Щоб не трапилося, не дай Боже, щоб не повторилось отаке. Бо колоска в полі вже немає, тепер тільки кукурудза, соняшники і ріпак. Не знайдеш колоска, і нема того буряка, нема тієї гички, що ми їли. Хочеться жити, хочеться далі жити, побачити, яким життя буде. Для мене нинішня пора дуже гарна, я дочекалася пенсію, маю ще трохи здоров'я. Я ще людям користь велику несу.

Дивитись відео 01:30

"Голодомор" на "Берлінале": трагедія маловідома і нині

  • Пам'ятник жертвам комунізму в Празі (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Чехія

    Сім бронзових скульптур стоять на білих сходах біля підніжжя пагорба Петршин у Празі. Відкритий у 2002 році меморіал жертвам комунізму створив чеський скульптор та колишній політв'язень Олбрам Зоубек. Згідно з написом на постаменті, меморіал присвячений не лише тим, хто "був ув'язнений чи страчений, а й усі тим, чиє життя було зруйноване тоталітарним деспотизмом".

  • Колишня в'язниця штазі в Берліні - нині меморіал (picture alliance/dpa/P. Zinken)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Німеччина

    Понад 11 тисяч людей побували під вартою у цій в'язниці міністерства держбезпеки НДР "штазі" у період з 1951 до 1989 року. До того на території в східноберлінському районі Гоєншенгаузен був розташований спеціальний табір окупаційної радянської влади для противників режиму. Звідси ув'язнених, зокрема, доправляли і в споруджений нацистами концтабір "Заксенгаузен". Нині в будівлі меморіал.

  • Пам'ятник жертвам комуністичних злочинів у Львові (DW/V. Pryhid)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Україна

    Пам'ятник жертвам комуністичних злочинів у Львові відкрили в 1997 році. Йому передував кам'яний знак, встановлений 1992 року з ініціативи колишнього політв'язня Василя Кубіва. Символічним став вибір місця - навпроти колишньої "Тюрми на Лонцького", яку використовували польська, радянська та нацистська влада і де з 2009 року працює національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів.

  • Пам'ятник руху опору в Бухаресті, Румунія (Florian Kindermann)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Румунія

    На постаменті знесеної статуї Леніна в Бухаресті з 2016 року розміщений 20-метровий пам'ятник скульптора Міхая Букулея. Скульптура, що складається з трьох крил, стоїть перед однією з найважливіших будівель часів Сталіна на площі Вільної преси. Ініціатором встановлення пам'ятника виступило об'єднання колишніх політичних ув'язнених.

  • Будинок листя в Тірані, Албанія (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Албанія

    Перший меморіал з моменту падіння сталінського режиму в Тірані відкрили лише у 2017 році. В часи нацистської окупації німці використовували будівлю як в'язницю. Після того, як до влади в 1945 році прийшли комуністи, тут катували та вбивали людей. Згодом "Будинок листя", як називають цю будівлю через обвитий плющем фасад, використовувала Сігурімі - таємна поліція Албанії.

  • Музей радянської окупації в Грузії (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Грузія

    У Горі, де народився Йосип Сталін, радянського диктатора все ще вшановують в музеї його імені - через 65 років після його смерті та 27 років з моменту здобуття Грузією незалежності. Щоправда, нині вже є плани реорганізації виставки. Скоєні в часи Сталіна злочини та репресії натомість з 2006 року тематизують в Музеї радянської окупації, який є частиною Грузинського національного музею в Тбілісі.

  • Національний музей Меморіал жертв Голодомору у Києві, Україна (picture-alliance/ZUMAPRESS/N. Furyk)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Україна

    У багатьох містах та селах України встановлено пам'ятники жертвам Голодомору 1932/33 років. За різними оцінками, штучний голод, організований радянською владою, забрав життя від 3 до 7 мільйонів осіб. Геноцидом українського народу Голодомор визнали вже 16 країн світу. На фото - меморіальний комплекс, зведений у 2008-2010 роках у Києві.

  • Пам'ятник жертвам голоду в Астані, Казахстан (Dr. Jens Schöne )

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Казахстан

    Майже 1,5 мільйона осіб загинули від голоду у 1932/33 роках внаслідок примусової колективізації і в Казахстані. Загиблим присвячена скульптурна композиція в Астані, яку урочисто відкрили 31 травня 2012 року, в національний День пам'яті жертв політичних репресій.

  • Монумент Свободи у Ризі, Латвія (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Латвія

    19-метровий обеліск у центрі Риги увінчаний мідною фігурою молодої дівчини з трьома позолоченими зірками, яку в народі називають Мілдою. Спорудили Монумент Свободи ще у 1935 році, тобто до радянської окупації в 1940-му. Для латишів статуя є головним символом їхнього прагнення свободи і самовизначення. Саме звідси упродовж багатьох років починалися протести і акції руху опору.

  • Улан-Батор, Монголія (Torsten Baar)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Монголія

    Розташована між Росією та Китаєм Монголія майже все XX століття потерпала від окупації та експлуатації. Найдовший період часу вона перебувала в політичній та економічній залежності від СРСР. Музей в пам'ять про жертв політичних репресій відкрився в Улан-Баторі в 1996 році, ще через рік було споруджено меморіал.

  • Мунсан, Південна Корея (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Південна Корея

    Споруджений ще на початку XX-го століття міст через річку Імджинган - єдиний зв'язок між двома частинами розколотої країни. Під час Корейської війни 1950-1953 років так званий "міст свободи" мав величезне стратегічне значення для військових. На південному боці нині можна пройти аж до перегородки. Багато відвідувачів залишають на цьому місці прапори та особисті послання.

  • Ступа, Камбоджа (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Камбоджа

    За приблизними оцінками, 2,2 мільйона камбоджійців загинули під час панування терористичного режиму "Червоних кхмерів". Це майже половина тогочасного населення країни. Після вторгнення в Камбоджу так само комуністичних військ з В'єтнаму останки загиблих були виставлені на огляд публіки, аби задокументувати скоєні "кхмерами" злочини. Однак багато масових поховань досі лишаються незнайденими.

  • Богиня демократії у Вашингтоні, Китай (Prof. Dr. Hope Harrison )

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    США для жертв КНР

    Відкрита у 2007 році статуя у Вашингтоні - копія "Богині демократії", яку китайські студенти 1989 року встановили на площі Тяньаньмень в Пекіні наприкінці своїх протестів, які були жорстоко придушені комуністичним режимом. Про спорудження у столиці США пам'ятника сотням жертв подбали не лише американські політики, а й борці за свободу зі Східної Європи, зокрема Вацлав Гавел та Лех Валенса.

    Автор: Марсель Фюрстенау, Тетяна Бондаренко


DW.COM

Пам'ятники жертвам комунізму в світі

Майже третина населення світу до падіння Берлінського муру жила в країнах з комуністичним режимом. Згодом у більшості з них розпочався період переосмислення комуністичного минулого та вшанування пам'яті жертв комунізму. (23.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Голодомор" на "Берлінале": трагедія маловідома і нині  

Реклама

Докладно

Тамара Бедренко пережила голод у селі Кожанка на Київщині

Спогади про Голодомор: "Ми пішли з братиком по колосочки"

Тамара Бедренко дитиною пережила Голодомор на Київщині. В інтерв'ю DW вона розповіла про те, що бачила на власні очі.  

ГТС України

НКРЕКП попередньо сертифікувала оператора ГТС України

Остаточна сертифікація очікується в другій половині грудня.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  