 Список Світової спадщини ЮНЕСКО поповнили дві німецькі пам′ятки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2019

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Новини

Список Світової спадщини ЮНЕСКО поповнили дві німецькі пам'ятки

Історичний водопровід Аугсбурга і Рудні гори отримали статус пам'яток Світової спадщини ЮНЕСКО. Комітет організації на засіданні в Баку продовжує розгляд заявок.

Об'єкти історичної системи водопостачання Аугсбурга

Об'єкти історичної системи водопостачання Аугсбурга

Комітет світової спадщини ЮНЕСКО на засіданні у Баку в суботу, 6 липня, ухвалив рішення про включення до переліку світової спадщини історичного водопроводу німецького міста Аугсбурга і шахтного регіону Рудні гори в Німеччині та Чехії.

Історичний водопровід Аугсбурга віком більш ніж 500 років простягнувся на понад 150 кілометрів. У середньовіччі він забезпечував життєдіяльність міста, зокрема приводив у дію млини та лісопилки.

Гірничий регіон Рудні гори (Ерцґебірґе) розташований на кордоні Німеччини та Чехії. Упродовж 800 років тут видобували сировину для металургії та займалися металообробкою. Цей регіон став відомим завдяки видобутку спочатку срібних, а потім уранових руд. Німеччина та Чехія подали спільну заявку на включення Рудних гір до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

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Розташований у німецькій землі землі Саксонія-Ангальт собор святих апостолів Петра і Павла, заснований у XI столітті, офіційно став частиною культурної спадщини ЮНЕСКО. (21.10.2018)

На сесії у Баку комітет уже ухвалив рішення внести до переліку спадщини, серед інших, наступних об'єктів: археологічних пам'яток Лянчжу в Китаї (доісторичне місто, яке датується періодом між 3300 і 2300 роками до нашої ери), курганів Мозу-Фуруічі (могильні кургани Мозу в місті Сакай, які з повітря виглядають як замкові щілини), курганів Ділмун у Бахрейні (побудовані між 2050 і 1750 роками до нашої ери, охоплюють 21 археологічну пам'ятку), староднавнього міста Вавилона в Іраку (до його комплексу належать частини палацу царя Навуходоносора, фундамент Вавилонської вежі, храм Нінми), лісів Гірканії в Ірані (регіон між гірським масивом Ельбрус і Каспійським морем). Комітет ЮНЕСКО продовжить розглядати заявки на включення до переліку світової спадщини до 7 липня, йдеться в повідомленні на сайті організації. Загалом на отримання відповідного статусу цього року претендували 38 пам'яток

Минулого року Наумбурзький собор святих апостолів Петра і Павла у німецькій землі Саксонія-Ангальт також внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Після включення до переліку історичного водопроводу Аугсбурга і Рудних гір на території ФРН тепер налічується 46 об'єктів із заначеного списку, зазначає агентство AFP. Загалом у світі вже понад 1100 пам'яток, які занесені до цього списку. 

  • Аугсбург, Німеччина

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Історичний водопровід Аугсбурга, Німеччина

    Водопровід віком 500 років: понад 150 кілометрів - загальна довжина струмків та штучних каналів, які простягаються баварським Аугсбургом. У середньовіччі вони забезпечували життєздатність міста - приводили до дії млини та лісопилки. Найстаріші водонапірні вежі Центральної Європі та мальовничі фонтани (як Геркулесів фонтан на фото) є найпопулярнішими серед туристів пам'ятками.

  • Рудні гори, Німеччина/Чехія

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Шахтний регіон Рудні гори, Німеччина/Чехія

    Гірничий регіон Рудні гори (Ерцґебірґе, або Крушні гори) розташований на кордоні Німеччини та Чехії. Протягом понад 800 років тут видобували сировину для металургії та займалися металообробкою. Знаменитим регіон став передусім через видобуток срібних (на фото шахта "Стара Елізабет"), а пізніше - уранових руд. Загалом на місце в спадщині ЮНЕСКО претендують 22 пам'ятки цього регіону.

  • Кордони Римської імперії - Дунайський лімес

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Кордони Римської імперії - Дунайський лімес

    Porta Pretoria - ворота Римської фортеці у німецькому Регенсбурзі - побудували римляни понад 1900 років тому як частину прикордонних укріплень - лімесу - вздовж Дунаю. Археологічні знахідки дунайських укріплень у Німеччині, Австрії, Словаччині та Угорщині хочуть поповнити пам'ятку "Кордони Римської імперії" у спадщині ЮНЕСКО, до якої вже належать інші лімеси в Німеччині та Великобританії.

  • Паган, М'янма

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Паган, М'янма

    З 1996 року Паган намагається потрапити до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чи вдасться це 900-річному королівському місту цього разу? У місті збереглися понад 2500 храмів, переважно з цегли. Найдавніші споруди датуються XI століттям. У разі успіху в Баку Паган стане другим у списку ЮНЕСКО від М'янми. До всесвітньої спадщини вже належать руїни міст народу п'ю, розташовані у країні.

  • Вавилон, Ірак

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Вавилон, Ірак

    Дуже заполітизованим є питання, чи потраплять до світової культурної спадщини руїни найдавнішого мегаполісу людства - Вавілона. Пам'ятка була сильно пошкоджена під час війни в Іраку. Тепер 4000-річний легендарний Вавилон може потрапити під захист ЮНЕСКО. До комплексу пам'яток належать частини палацу царя Навуходоносора, фундамент Вавилонської вежі, храм Нінми (фото) і багато інших.

  • Парк надписів на камені, Канада

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Парк надписів на камені, Канада

    Парк надписів на камені, або ж Аісінаіпі, площею 18 квадратних кілометрів з його кам'яними скелями належить до духовних місць корінного народу Канади чорноногих (блекфут, або ніітсіапі). Магічні наскальні малюнки та насічки в парку були зроблені почасти до 9000 років тому. До головних пам'яток парку веде пішохідна стежка.

  • Ріско Кайдо, Іспанія

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Ріско Кайдо, Іспанія

    Печерне поселення Ріско Кайдо було відкрите лише в 1996 році вулканічному котлі на Канарських островах. Це вражаючий приклад археологічної спадщини середземноморського острова Гран-Канарія. До комплексу належать, зокрема, містичні місця поклонінь. Вважається, що корінне населення острова влаштовувало культові ритуали на честь сонця як джерела життя.

  • Обсерваторія центру Джодрелл-Бенк, Великобританія

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Обсерваторія центру Джодрелл-Бенк, Великобританія

    Британська обсерваторія є частиною Астрофізичного центру Джодрелл-Бенк Манчестерського університету. З 1957 року тут ведуться спостереження далеких галактик. Відтоді обсерваторія відіграє важливу роль у дослідженні метеорів, квазарів, пульсарів. Головним тут є раідотелескоп Ловелла, названий на честь англійського астронома. Він має діаметр 76 метрів та залишається третім за розміром у світі.

  • Пам'ятки старого Пскова, Росія

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Пам'ятки старого Пскова, Росія

    Псков - одне з найдавніших міст Росії. Вперше згадується в 903 році. У Середньовіччі Псков був прикордонною фортецею, ганзейським містом, духовно-культурним центром. Про це свідчить велика кількість історичних будівель, таких як Псковський кремль, Троїцький собор (на фото), численні монастирі та церкви.

  • Ліси Гірканії, Іран

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Ліси Гірканії, Іран

    Низка пам'яток сучасного Ірану належать до світової культурної спадщини, зокрема зруйноване місто Персеполіс. Не менш захоплює природа Гірканії - регіону між гірським масивом Ельбрус і Каспійським морем. Тут розташовані величезні та унікальні в своєму роді первісні ліси. Статус спадщини ЮНЕСКО зможе захистити їх від браконьєрства та допомогти зберегти біорізноманіття.

  • Археологічні пам'ятки Лянчжу, Китай

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Археологічні пам'ятки Лянчжу, Китай

    У 1970-х роках біля озера Тай в нижній долині річки Янцзи археологи виявили поховання (на фото) періоду між 3300 і 2300 роками до нашої ери. Відтоді тут працюють дослідники. Поховання – лише один з багатьох сюрпризів, які ховає це доісторичне місто. Деякі знахідки вказують на те, що тут розташовувалися найстаріші в Китаї великі гідротехнічні споруди у вигляді складної системи гребель та каналів.

  • Кургани Мозу-Фуруічі, Японія

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Кургани Мозу-Фуруічі, Японія

    Починаючи з 3-го століття по всій Японії з'явилися могильні кургани, так звані кофуни. Особливо вражаючими є могильні кургани Мозу в місті Сакай (на фото), які з повітря виглядають як замкові щілини. 840-метрове поховання імператора Нінтоку - одне з найбільших у світі. Її можна сміливо ставити в ряд з похованням першого імператора династії Цінь в Китаї та пірамідою Хеопса в Єгипті.

  • Неоконфуціанська академія, Республіка Корея

    Хто поповнить Світову спадщину ЮНЕСКО у 2019-му?

    Неоконфуціанська академія, Республіка Корея

    Совон - це назва корейських дев'яти приватних неоконфуціанських академій. Перша була заснована в 1543 році. Побудовані навмисно в мінімалістичному архітектурному стилі академії є чимсь на кшталт сільських шкіл, які бережуть інтелектуальну спадщину конфуціанства та передають її прийдешнім поколінням. Довгий час їх вважали старомодними, однак сьогодні вони переживають відродження.

    Автор: Фредеріке Мюллер, Анн Термеш


Дивитись відео 01:03

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