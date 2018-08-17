 Список ″політичних в′язнів Кремля″: як туди потрапляють і що це дає? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.08.2018

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Україна

Список "політичних в'язнів Кремля": як туди потрапляють і що це дає?

В Росії понад дві тисячі українців засуджені або перебувають під слідством, і лише 70 осіб Україна називає "політичними в'язнями Кремля". Але кого саме і за якими критеріями українська сторона включає у цей список?

Росія утримує близько 70 українських політичних в'язнів

Росія утримує близько 70 українських політичних в'язнів

Український кінорежисер Олег Сенцов вже 100 днів голодує в російській в'язниці, вимагаючи від Володимира Путіна звільнити всіх незаконно ув'язнених українців. Він є найвідомішим українським політв'язнем в Росії, проте, далеко не єдиним. Загалом до переліку українських політичних в'язнів, що утримуються в РФ, зараховують близько 70 осіб. DW з'ясовувала, за якими критеріями це робиться.

Точної цифри "політичних в’язнів" немає

За даними державного секретаря міністерства закордонних справ України (МЗС) Андрія Зайця, на території Росії зараз перебувають під слідством чи засуджені 2,3 тисячі українців. Здебільшого їх затримали в РФ за перевезення наркотиків.

Водночас є інша категорія засуджених у Росії українців. Київ називає цих людей "політичними в'язнями Кремля". У списку переслідуваних у Росії за політичними мотивами українців міститься близько 70 прізвищ. Нещодавно Україна подавала в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) новий міждержавний позов щодо порушення прав українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія. У позові детально описані справи 71 українця, які перебувають в російських в'язницях.

"Велика частина цих людей перебувають в окупованому Криму і більше 20 людей - безпосередньо в Росії. Вони засуджені здебільшого за екстремізм чи тероризм. Точної цифри немає. Там увесь час обшуки, затримання, і російська влада не завжди повідомляє про арешти українців, хоча за нормами міжнародного права повинна це робити", - розповіла DW речниця МЗС України Мар'яна Беца.

Хто потрапляє у список?

Точного визначення та критеріїв, хто саме вважається Україною політичним в'язнем, немає, оскільки відсутнє будь-яке законодавство щодо цього. Списки "політичних в'язнів" складають правозахисні організації, які працюють в країні. Вони у цьому послуговуються міжнародними документами. "Є резолюція ПАРЄ про політичних в'язнів, яка визначає певні критерії, хто з засуджених осіб є політичними в'язнями, є кілька рішень Європейського суду з прав людини, який визначає, що є переслідуванням осіб за політичними мотивами, виходячи з принципів, які не дозволені Конвенцією з прав людини. Є громадська консолідована позиція правозахисних організацій, які користуються цими документами", - каже юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Дарина Свиридова.

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За її словами, у список "політичних в'язнів" потрапляють громадяни України, які у зв'язку зі збройним конфліктом з РФ переслідуються на території Росії чи окупованих територіях саме через їхні проукраїнські погляди чи відкриту громадську правозахисну діяльність. Окрім цього, до цього списку потрапили українці, які не є політично активними, але були затримані російськими правоохоронцями за сфабрикованими кримінальними провадженнями з метою створення з українців "ідеологічних ворогів Росії". У цих людей під тортурами "вибивають" свідчення про шпигунство чи терористичні дії. Також, "політичними в'язнями" називають українців, яких в РФ переслідують за якоюсь однією визначеною ознакою, зокрема віросповіданням чи приналежністю до окремих організацій, зокрема Меджлісу, "Правого сектору", " Хізб ут-Тахрір" тощо.

Такі справи проти українців ретельно збирають правозахисні організації, зокрема Кримська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Громадська організація "Восток SOS",  Медійна ініціатива за права людини, Amnesty International в Україні тощо. "Ми шукаємо інформацію з відкритих джерел про затриманих в Росії, до нас безпосередньо звертаються родичі. Ми збираємо всі факти затримання, катування, утримання, потім їх документуємо, вивчаємо та передаємо в міжнародні судові інстанції та державним органи України: МЗС, правоохоронним органам, мін'юсту, міністерству окупованих територій, які можуть надати підтримку", - розповіла Дарина Свиридова.

Бракує закону

Правозахисники наголошують на тому, що їхні списки "політичних в'язнів" дещо відрізняються від офіційних списків МЗС України. "Вони (МЗС, - Ред.) проти того, аби включати туди імена людей, щодо яких є кримінальні справи в Україні. Вони вважають, що це дискредитує увесь список. Ми ж наполягаємо, що там мають бути всі, кого переслідують за політичними мотивами", - сказала DW правозахисниця, керівниця Медійної ініціативи за права людини Марія Томак. Вона додає, що неважливо, чи є проти таких осіб кримінальні справи в Україні, головним для визначення є те, чи є політичний мотив переслідування.

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На це в МЗС зауважили, що ув'язнених в Росії українців, щодо яких є кримінальні справи в Україні, одиниці, і МЗС, перед тим, як включити їх у список політичних в'язнів, ретельно перевіряє їхні справи разом з правоохоронними структурами та радиться з правозахисниками.

Всі учасники цього процесу визнають, що їм бракує українського законодавства, де б були чітко виписані критерії визначення, хто з затриманих та засуджених в Росії і Криму є політичними в'язнями. Нині у Верховній Раді України зареєстровано чотири законопроекти про це, зокрема один розроблений міністерством тимчасово окупованих територій  та внутрішньо переміщених осіб України. Однак, жоден із законопроектів, на думку правозахисників, не є ідеальним. 

Тож вони розробили власний законопроект, побудований на практиці міжнародного гуманітарного права, який збираються восени зареєструвати у Верховній Раді через народних депутатів. "Ми прописали там вичерпний перелік критеріїв, які саме особи можуть вважатися такими, що переслідуються з політичних мотивів. Там врахована практика Європейського суду з прав людини, і ми робимо поправку на українські реалії, зокрема умови гібридної війни", - зазначає Марія Томак.

DW.COM

Український режисер Олег Сенцов вже протягом ста днів голодує в російській колонії. Головні факти про кримінальне переслідування Сенцова в РФ - в статті DW. (21.08.2018)

Парламентська асамблея Ради Європи визнала українців Сенцова, Балуха та Гриба політичними в’язнями і закликала Росію негайно звільнити їх, а також ще близько 70 українців. (28.06.2018)

Українські активісти пропонують обміняти Олега Сенцова та інших українців - політичних в'язнів у Росії - на затриманих в Україні росіян. (23.06.2018)

Вона пояснює, що "політичними" будуть визнані не тільки "в'язні сумління", які сидять в російських в'язницях через свої переконання, а й українці, які опинилися "в непотрібному місці у непотрібний час". Томак наводить приклад Сергія Литвинова, сільського жителя Луганської області з розумовими вадами розвитку, який просто проживав неподалік кордону з Росією. У 2014 році його затримали російські правоохоронці і звинуватили у вбивствах кількох десятків мирних жителів Луганщини, які він нібито вчинив, перебуваючи в складі добровольчого батальйону "Дніпро-1". Однак, коли захист довів, що "жертв" Литвинова ніколи не існувало, то слідчий комітет РФ звинувачення зняв. Одразу після цього українця звинуватили у крадіжці та засудили до 8,6 років ув'язнення. Досі він перебуває в російські в'язниці. 

З надією на звільнення

Допоки статус "політичного в'язня" не дає засудженим в Росії українцям жодних переваг. Натомість, після ухвалення закону правозахисники обіцяють, що включена до такого списку людина зможе отримати державну компенсацію витрат на адвоката в Росії, а родини ув'язнених зможуть розраховувати на допомогу. А родичі засуджених в Росії українців сподіваються, що потрапляння у список "політичних в'язнів" дасть шанс на якнайшвидше звільнення їхніх близьких.

  • Павло Гриб

    Українські політв'язні в Росії

    Павло Гриб

    20-річний Павло Гриб зник у серпні 2017 року у білоруському Гомелі, куди він попрямував на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах. Згодом стало відомо, що хлопець опинився у слідчому ізоляторі Краснодара у РФ. Його звинувачують у тероризмі. Тоді ж його адвокатеса заявила, що Павла викрали співробітники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    Українські політв'язні в Росії

    Олег Сенцов

    Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Вину не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримують в РФ.

  • Олександр Кольченко

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Кольченко

    27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Челябінській області.

  • Олексій Чирній

    Українські політв'язні в Росії

    Олексій Чирній

    Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років позбавлення волі. За даними адвокатів, з липня 2017 року відбуває покарання у колонії у Ростовській області.

  • Сергій Литвинов

    Українські політв'язні в Росії

    Сергій Литвинов

    34-річного жителя Луганської області, учасника АТО Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували і суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії за розбій. Відбуває покарання у колонії суворого режиму під Магаданом.

  • Микола Карпюк

    Українські політв'язні в Росії

    Микола Карпюк

    53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014-го за невідомих обставин. Його звинуватили в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявляв, що до нього застосовували тортури. У травні 2016-го засуджений до 22,5 року ув'язнення, відбуває покарання у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

  • Станіслав Клих

    Українські політв'язні в Росії

    Станіслав Клих

    Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні та вбивство російських військових. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений у 2016-му до 20 років суворого режиму. З колонії його час від часу переводять до тюремної психлікарні.

  • Володиммир Балух

    Українські політв'язні в Росії

    Володимир Балух

    4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням у с. Серебрянка українського прапора та таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Звинуватили його у начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. У липні 2018-го засуджений також за дезорганізацію роботи ізолятора загалом до 5 років колонії.

  • Роман Сущенко

    Українські політв'язні в Росії

    Роман Сущенко

    Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. 4 червня 2018 року Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство. Процес проходив у закритому режимі. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

  • Ukraine Krimkonflikt Alexander Kostenko (Imago/Alexei Pavlishak/TASS)

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Костенко

    Після анексії Криму колишнього українського міліціонера з Сімферополя Олександра Костенка звинуватили у спричиненні шкоди "беркутівцю" під час масових протестів у Києві у лютому 2014 року. Контрольований Росією суд у Сімферополі засудив його до понад 4 років позбавлення волі, після апеляцій строк знижений до 3 років 11 місяців. Відбуває покарання у колонії Кірово-Чепецька.

  • Геннадій Афанасьєв

    Українські політв'язні в Росії

    Геннадій Афанасьєв

    Затриманий у Сімферополі в травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

  • Юрій Солошенко

    Українські політв'язні в Росії

    Юрій Солошенко

    75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

  • Надія Савченко

    Українські політв'язні в Росії

    Надія Савченко

    У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

  • Ільмі Умеров

    Українські політв'язні в Росії

    Ільмі Умеров

    У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

  • Ахтем Чийгоз

    Українські політв'язні в Росії

    Ахтем Чийгоз

    11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.

    Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик


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Росія утримує близько 70 українських політичних в'язнів

Як формується список "політичних в'язнів Кремля"?

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