Списки для нового обміну полоненими почнуть узгоджувати в січні - Мендель

Узгодження списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією має розпочатися вже в січні 2020 року. А сам обмін може відбутися вже цієї зими, якщо будуть відповідні умови, повідомила речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель.

"Під час телефонної розмови 31 грудня президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, отже, вже в січні 2020 року", - сказала вона в коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 31 грудня.

За її словами, до узгодження списків неможливо назвати ані імен, ані кількості людей, які будуть звільнені з того чи іншого боку.

"Однак сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року", - припустила вона.

Мендель зазначила, що йдеться про звільнення українців, зокрема і кримчан, які перебувають в окупованому Криму та на території Росії, а також росіян, які перебувають в Україні.

Нагадаємо, під час телефонної розмови раніше у вівторок Володимир Зеленський та Володимир Путін привітали один одного з прийдешніми святами та успішним обміном полоненими між Україною та підтримуваними Росією самопроголошеними "республіками" Донбасу, який відбувся 29 грудня.

Останній же обмін утримуватими особами між Україною та Росією відбувся у вересні 2019 року. Тоді Москва передала Україні 35 осіб, зокрема кримського режисера Олега Сенцова.

Дивитись відео 04:01 Поділитись Ціна обміну: чому в Україні критикують Зеленського за полонених (30.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3VVrY Ціна обміну: чому в Україні критикують Зеленського за полонених (30.12.2019)