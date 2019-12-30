 Списки для нового обміну полоненими почнуть узгоджувати в січні - Мендель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2019

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Списки для нового обміну полоненими почнуть узгоджувати в січні - Мендель

Узгодження списків осіб для майбутнього взаємного звільнення між Україною та Росією має розпочатися в січні. Сам обмін може відбутися вже цієї зими, повідомила речниця президента України Володимира Зеленського.

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Востаннє обмін полоненими між Києвом та Москвою відбувся 7 вересня 2019 року

Узгодження списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб  між Україною та Росією має розпочатися вже в січні 2020 року. А сам обмін може відбутися вже цієї зими, якщо будуть відповідні умови, повідомила речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель.

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"Під час телефонної розмови 31 грудня президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, отже, вже в січні 2020 року", - сказала вона в коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 31 грудня.

За її словами, до узгодження списків неможливо назвати ані імен, ані кількості людей, які будуть звільнені з того чи іншого боку.

"Однак сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року", - припустила вона.

Мендель зазначила, що йдеться про звільнення українців, зокрема і кримчан, які перебувають в окупованому Криму та на території Росії, а також росіян, які перебувають в Україні.

Нагадаємо, під час телефонної розмови раніше у вівторок Володимир Зеленський та Володимир Путін привітали один одного з прийдешніми святами та успішним обміном полоненими між Україною та підтримуваними Росією самопроголошеними "республіками" Донбасу, який відбувся 29 грудня.

Останній же обмін утримуватими особами між Україною та Росією відбувся у вересні 2019 року. Тоді Москва передала Україні 35 осіб, зокрема кримського режисера Олега Сенцова.

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