 Спецслужби ФРН з 2010 року запобігли 13 терактам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2019

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Новини

Спецслужби ФРН з 2010 року запобігли 13 терактам

Зловмисники планували терористичні акти у семи федеральних землях Німеччини, пише видання Rheinische Post.

Поліцейські Північного Рейну-Вестфалії (фото з архіву)

Поліцейські Північного Рейну-Вестфалії (фото з архіву)

Від 2010 року спецслужби Німеччини запобігли загалом 13-и терористичним актам. Про це видання Rheinische Post повідомило в середу, 10 квітня, з посиланням на дані Федерального управління кримінальної поліції ФРН (BKA).

П'ять атак, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, планувалися в містах землі Північний Рейн-Вестфалія. Крім того, теракти відвернули у землях Баден-Вюртемберг, Гессен, Мекленбург-Передня Померанія, Нижня Саксонія, Райнланд-Пфальц, а також Саксонії.

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Терористи ІД планували вчинити теракт на одному з музичних фестивалів у Німеччині. Затримане німецьке подружжя, яке повинно було зіграти ключову роль в теракті. (18.10.2018)

До проведеної у багатьох великих містах землі Північний Рейн-Вестфалія операції залучили близько 1,3 тисячі правоохоронців. Поліцейські обшукали багато гральних та розважальних закладів. (13.01.2019)

Затриманих у ФРН за підозрою в тероризмі 11 осіб звільнять. Під час обшуків у них не було виявлено вибухівки чи зброї. (30.03.2019)

Серед атак, котрим запобігли спецслужби, згадується спроба закласти вибухівку на вокзалі у Бонні у 2012 році, планування зловмисниками атак на військовослужбовців Бундесверу в 2016 і 2017 роках, а також замах на голову праворадикального руху Pro NRW у 2018 році.

Глава профспілки поліцейських ФРН у Північному Рейні-Вестфалії Еріх Реттінґхаус (Erich Rettinghaus) особливо відзначив значну роль зарубіжних спецслужб у боротьбі з тероризмом. Як зазначив Реттінґхаус, США і Франція надали істотну підтримку спецслужбам Німеччини.

Як повідомлялось, 29 березня відбулися антитерористичні рейди у землях Північний Рейн-Вестфалія та Баден -Вюртемберг. Під час рейдів було затримано 11 осіб віком від 22 до 35 років. Пізніше затриманих звільнили, оскільки під час обшуків у них не виявили вибухівки і зброї, проте розслідування підготовки актів насильства триватиме.  

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