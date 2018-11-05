Спецслужби Франції заявляють, що запобігли замаху на Макрона

Французькі правоохоронці заявили, що попередили можливий напад на президента країни Еммануеля Макрона. У цій справі було затримано шістьох підозрюваних, які належать до ультраправого руху, повідомили слідчі у Парижі у вівторок, 6 листопада.

Затриманим інкримінують формування "злочинної терористичної організації". Їхні точні плани поки невідомі. "Розслідування стосується поки достеменно нез’ясованого плану насильницьких дій", - повідомили слідчі.

Антитерористична операція була проведена головною розвідувальною службою Франції (DGSI). Четверо підозрюваних були затримані на північному сході країни, ще по одному - на заході та південному сході Франції. За даними слідства, затриманим від 22 до 62 років. Серед них є одна жінка.

Це була не перша відома спроба організувати замах на Макрона. У липні 2017 року 23-річний чоловік був обвинувачений у плануванні замаху на президента на військовому параді з нагоди Дня взяття Бастилії. Він розповів слідчим, що хотів вбити Макрона разом з "мусульманами, євреями, чорними та гомосексуалами", а в його автомобілі були знайдені три кухонні ножі.

Поліція також попереджувала напади, які планували скоїти праворадикали. Зокрема, у 2017 році було затримано десятьох осіб, які планували напади на політиків, серед яких були колишній депутат Європарламенту Жан-Люк Меланшон і міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастенер. У червні цього року розвідка викрила групу, пов'язану із праворадикальним рухом Action des Forces Operationnelles, яка планувала напад на мусульман.

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