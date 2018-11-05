 Спецслужби Франції заявляють, що запобігли замаху на Макрона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2018

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Новини

Спецслужби Франції заявляють, що запобігли замаху на Макрона

Французькі спецслужби затримали шістьох крайньоправих активістів, яких підозрюють у підготовці замаху на президента республіки. Їм інкримінують створення "кримінальної терористичної організації".

За даними слідчих, підозрювані планували напад на Еммануеля Макрона

За даними слідчих, підозрювані планували напад на Еммануеля Макрона

Французькі правоохоронці заявили, що попередили можливий напад на президента країни Еммануеля Макрона. У цій справі було затримано шістьох підозрюваних, які належать до ультраправого руху, повідомили слідчі у Парижі у вівторок, 6 листопада.

Затриманим інкримінують формування "злочинної терористичної організації". Їхні точні плани поки невідомі. "Розслідування стосується поки достеменно нез’ясованого плану насильницьких дій", - повідомили слідчі. 

Антитерористична операція була проведена головною розвідувальною службою Франції (DGSI). Четверо підозрюваних були затримані на північному сході країни, ще по одному - на заході та південному сході Франції. За даними слідства, затриманим від 22 до 62 років. Серед них є одна жінка.

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Бельгійська прокуратура повідомила про затримання підозрюваних у плануванні теракту на заході іранської опозиції у Франції. (02.07.2018)

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив боротьбу з "ісламістським тероризмом" зовнішньополітичним пріоритетом країни. В той же час він закликав не плутати ісламізм та іслам. (29.08.2017)

Це була не перша відома спроба організувати замах на Макрона. У липні 2017 року 23-річний чоловік був обвинувачений у плануванні замаху на президента на військовому параді з нагоди Дня взяття Бастилії. Він розповів слідчим, що хотів вбити Макрона разом з "мусульманами, євреями, чорними та гомосексуалами", а в його автомобілі були знайдені три кухонні ножі.

Поліція також попереджувала напади, які планували скоїти праворадикали. Зокрема, у 2017 році було затримано десятьох осіб, які планували напади на політиків, серед яких були колишній депутат Європарламенту Жан-Люк Меланшон і міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастенер. У червні цього року розвідка викрила групу, пов'язану із праворадикальним рухом Action des Forces Operationnelles, яка планувала напад на мусульман.

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Теракти у Франції: як змінилося життя поліцейських (30.08.2018)

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    Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції

    Кохання попри все

    Історія кохання Еммануеля та Бріжіт почалася, коли майбутньому політику було 15 років. Вона була його шкільною вчителькою французької і вела театральний гурток. На той момент заміжній Бріжіт було 40 років, подружжя мало трьох дітей. Коли Еммануелю Макрону виповнилося 17, він заявив: "Що б Ви не робили, я одружуся з Вами". Обіцянки наполегливий чоловік дотримався - за 13 років пара побралася.

  • Найближча радниця

    Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції

    Найближча радниця

    Бріжіт відігравала важливу роль у передвиборчій кампанії чоловіка. Вона старша за свого обранця на 24 роки. Таку ж різницю у віці мають Дональд і Меланія Трамп. Проте, на відміну від господаря Білого дому, новообраний президент Франції завжди наголошує, що дружина - його найближча радниця.

  • Успішна дружина

    Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції

    Успішна дружина

    Нині Бріжіт полишила викладання та допомагає чоловіку в політичній кар'єрі. На цій світлині вона супроводжує Еммануеля Макрона у поїздці до Лілля. Якось журналісти поцікавилися у Бріжіт, у чому секрет успіху її чоловіка в політиці. Відповідь була: "Він успішний у всьому".

  • Мати та бабуся

    Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції

    Мати та бабуся

    Бріжіт Макрон - мати трьох дітей і бабуся сімох онуків. На фото вона зі своїми доньками від першого шлюбу. Спільних дітей у пари немає, тому Еммануель няньчиться з онуками дружини та, як пишуть французькі ЗМІ, обожнює їх та вважає своїми.

  • Донька шоколатьє

    Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції

    Донька шоколатьє

    Бріжіт Троньйо народилася на півночі Франції, у родині відомого шоколатьє. Вона була шостою і наймолодшою дитиною. Компанія її кондитерської династії, яка налічує п'ять поколінь, виготовляє, зокрема, тістечка "макарон". Родинний бізнес досить успішний і приносить прибуток у чотири мільйони євро на рік.

  • Поцілунок на інавгурації

    Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції

    Поцілунок на інавгурації

    Свою прив'язаність до нового президента Франції Еммануеля Макрона Бріжіт не посоромилася продемонструвати навіть під час помпезної церемонії інавгурації новго господаря Єлисейського палацу, привселюдно поцілувавши в губи свого чоловіка.

  • Ікона стилю

    Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції

    Ікона стилю

    Французи захоплюються Бріжіт, а модні журнали називають її "іконою стилю". Жінка віддає перевагу одягу від відомих дизайнерів і може собі це дозволити. А от вік, схоже, її не надто бентежить. Французи переконані - він лише додає їй чарівності.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції

Дружина нового президента Франції - Еммануеля Макрона - на 24 роки старша за чоловіка. Бріжіт Троньо була його шкільною вчителькою, а під час кампанії активно допомагала йому стати главою держави. (14.05.2017)  

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Теракти у Франції: як змінилося життя поліцейських (30.08.2018)  

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Восени французький парламент може схвалити законодавчі зміни, які дозволять скасувати надзвичайний стан. Законопроект здобув підтримку у Сенаті. Утім, правозахисники критикують запропонований документ.

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