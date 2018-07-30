Спецслужби США: РФ спробує вплинути на вибори 2020 року

Спецслужби США повідомляють про небезпеку втручання Росії в майбутні вибори в Сполучених Штатах. Наразі відповідні відомства роблять все, аби убезпечити легітимність виборів до Конгресу в листопаді цього року та президентських виборів в США 2020 року. Про це у п'ятницю, 3 серпня, заявили на брифінгу в Білому домі директор національної розвідки США Ден Коутс та радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, інформує агенція Reuters.

За словами Коутса, напередодні виборів Росія здійснює постійні спроби "внести розлад" в американське суспільство та намагається "послабити демократичні цінності" США.

Коутс, Болтон та директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей переконані, що Росія, разом з іншими "іноземними гравцями", стоїть за спробами втручання у вибори в США. Коутс зазначив, що сліди цього втручання ведуть аж до Кремля.

За словами очільника розвідки США, Росія використовує усі наявні методи для впливу на вибори: ЗМІ, соціальні медіа, агентів впливу тощо. "Ми знаємо, що росіяни намагалися зламати комп'ютери і викрасти дані про кандидатів і представників адміністрації", - заявив Коутс.

Нагадаємо, що в США триває розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.