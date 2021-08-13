Спецслужби США не вважають коронавірус SARS-CoV-2 біологічною зброєю

Спецслужби США, які вивчали за розпорядженням президента Джо Байдена походження коронавірусу, не змогли встановити однозначне джерело SARS-CoV-2. В опублікованій у п'ятницю, 27 серпня, на сайті офісу директора Національної розвідки розсекреченій версії документа спецслужби виключають ймовірність розробки вірусу як "біологічної зброї".

Всі американські спецслужби, що брали участь в підготовці доповіді, дійшли висновку, що влада Китаю не володіла інформацією про SARS-CoV-2 до початку спалаху COVID-19. Більшість відомств, що входять в розвідспільноту США, також переконані, що вірус не став результатом генної маніпуляції, але представники двох з них не змогли виключити подібного сценарію через брак достатніх доказів.

"Правдоподібні гіпотези" походження SARS-CoV-2

"Правдоподібними гіпотезами" походження коронавірусу називається як перехід від тварини до людини при природному контакті, так й інцидент у лабораторії. При цьому розвідслужби США "як і раніше розходяться в думках" щодо питання "найбільш ймовірного джерела" пандемії COVID-19.

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Чотири відомства, з тих, що брали участь в підготовці звіту, доходять "з низьким ступенем впевненості" висновку, що коронавірус SARS-CoV-2 перейшов від зараженої тварини до людини. Ще дві спецслужби "із середнім ступенем впевненості" вважають, що джерелом пандемії став небажаний інцидент у лабораторії. Аналітики трьох інших відомств не могли надати жодних висновків щодо походження нового коронавірусу, зазначається в доповіді.

Автори документа також вважають, що SARS-CoV-2 виник і призвів до зараження людини не пізніше листопада 2019 року. Перша відомий спалах захворювання COVID-19 зафіксований у китайському місті Ухань в грудні 2019 року, додали вони.

Остаточні висновки неможливі без сприяння КНР

Спецслужби США заявили, що остаточна оцінка походження коронавірусу неможлива без сприяння китайського керівництва. Чіткіше пояснення джерела пандемії не буде зроблено, допоки нові дані не дозволять встановити конкретний шлях, яким відбувся контакт людини із зараженою твариною, або з'ясувати, що лабораторія Китайського інституту вірусології в Ухані мала справу з SARS-CoV-2 або близьким до нього вірусом до початку пандемії COVID-19, йдеться в документі.

Тим часом Пекін як і раніше відмовляється ділитися інформацією і перешкоджає глобальному розслідуванню, заявили автори доповіді. На їхню думку, дії китайської влади частково свідчать про те, що вона сама не впевнена в можливих висновках розслідування, а також припускає можливість, що світова спільнота буде використовувати цю тему для тиску на Китай.

Байден звинуватив Пекін у приховуванні інформації

Президент США в травні доручив спецслужбам підготувати у тримісячний термін доповідь про джерела пандемії. Документ був наданий йому 24 серпня.

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Після публікації версії для громадськості Байден звинуватив Китай в приховуванні важливої ​​інформації про походження SARS-CoV-2. Представники керівництва КНР з самого початку відмовляли іноземним розслідувачам в доступі до важливих даних, підкреслив він. До сьогодні Китай відкидає заклики забезпечити прозорість і приховує інформацію, заявив американський президент. Він підкреслив, що США не залишать спроб встановити джерело пандемії. "Ми зробимо все можливе, щоб виявити корінь цього спалаху, що приніс стільки болю і смертей у всьому світі", - вказав він і додав, що це необхідно для уникнення нових пандемій.

Посольство КНР у США розкритикувало доповідь спецслужб

Водночас посольство Китаю в США визнало непереконливою доповідь американських спецслужб про походження коронавірусу. З'ясуванням джерела пандемії повинні займатися вчені, а не експерти розвідки, зазначило диппредставництво. Також дипломати засудили заяви Вашингтона про небажання КНР надавати інформацію про коронавірус та підкреслили, що Пекін підтримує наукові дослідження про можливе походження SARS-CoV-2.

ВООЗ також не змогла зробити однозначних висновків

Група міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) раніше також не зробила однозначних висновків про джерело нового коронавірусу. Вона змогла відвідати Ухань тільки в січні 2021 року - більш ніж через рік після перших звітів про виявлення вірусу. В опублікованій у березні доповіді експерти ВООЗ класифікували "лабораторну гіпотезу" походження вірусу як "вкрай малоймовірну".

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Великобританія і США вельми критично поставилися до оприлюднених висновків, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам в доступі до даних і зразків. Згодом і глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус не виключив "лабораторну гіпотезу". У липні 2021 року Пекін відкинув план ВООЗ, що передбачає другий етап вивчення походження COVID-19 в Китаї. Заступник голови Держкомітету охорони здоров'я КНР Цзен Ісінь, зокрема, заявив журналістам, що пропозиція ВООЗ містить" формулювання, які не поважають науку", і що Пекін не згоден із цим планом.