Спецслужби США застерігають щодо втручання Росії та Китаю у вибори президента

За даними американських спецслужб, Росія, Китай та Іран намагаються вплинути на вибори президента США, які пройдуть 3 листопада. Про це йдеться у заяві директора Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільяма Еваніни, опублікованій у п'ятницю, 7 серпня.

Росія

За данимиконтррозвідки США, Росія намагається очорнити колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який є ймовірним кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

РФ критикувала Байдена в часи перебування на посаді віцепрезидента, зокрема, за його роль у визначенні політики адміністрації експрезидента США Барака Обами щодо України, а також за його підтримку антипутінської опозиції всередині Росії.

В якості прикладу спроб впливу Москви контррозвідка США навела нещодавнє оприлюднення народним депутатом України Андрієм Деркачем, якого у заяві Еваніни названо "проросійським", записів телефонних розмов з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка та Джо Байдена.

Крім того, зазначається у заяві, деякі пов'язані із Кремлем особи у соцмережах і на російському телебаченні намагаються підвищити шанси кандидатури Трампа.

Тим часом сам Трамп запевнив, що Росія не хоче його переобрання на посаді. "Я - остання людина, кого Росія хотіла б бачити президентом", - сказав він на брифінгу в Білому домі 7 серпня, пояснивши, що займає "дуже жорстку позицію" щодо Москви, цитує агенція "Інтерфакс".

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Китай

Згідно з даними спецслужб США, Китай вважає чинного президента США Дональда Трампа непередбачуваним, а тому віддає перевагу, аби його не переобрали на другий термін.

Зазначається, що Китай розширює свої зусилля з впливу на політичне середовище в США. Зокрема, КНР намагається чинити тиск на політиків, які, як вважають у Пекіні, діють проти інтересів КНР. Напруженість між двома найбільшими економіками світу останнім часом суттєво зросла.

Іран

Американські спецслужби звинувачують Іран у бажанні підірвати демократичні інститути США, знизити шанси Трампа на переобрання та розділити країну перед виборами. За їхні даними, основні зусилля Тегерана зосередяться в інтернеті - на поширенні дезінформації в соцмережах. Мотивація Тегерана частково обумовлена уявленням, що переобрання Трампа призведе до продовження тиску США на Іран у спробі змінити правлячий режим в країні.