 Спецслужби США застерігають щодо втручання Росії та Китаю у вибори президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Спецслужби США застерігають щодо втручання Росії та Китаю у вибори президента

Росія намагається очорнити колишнього віцепрезидента Джо Байдена, тоді як Китай та Іран хочуть не допустити переобрання Дональда Трампа на другий термін, вважають у спецслужбах США.

Ймовірні кандидати у президенти США на виборах 2020 року - Дональд Трамп і Джо Байден

Ймовірні кандидати у президенти США на виборах 2020 року - Дональд Трамп і Джо Байден

За даними американських спецслужб, Росія, Китай та Іран намагаються вплинути на вибори президента США, які пройдуть 3 листопада. Про це йдеться у заяві директора Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільяма Еваніни, опублікованій у п'ятницю, 7 серпня.

Росія

За данимиконтррозвідки США, Росія намагається очорнити колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який є ймовірним кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

РФ критикувала Байдена в часи перебування на посаді віцепрезидента, зокрема, за його роль у визначенні політики адміністрації експрезидента США Барака Обами щодо України, а також за його підтримку антипутінської опозиції всередині Росії.

В якості прикладу спроб впливу Москви контррозвідка США навела нещодавнє оприлюднення народним депутатом України Андрієм Деркачем, якого у заяві Еваніни названо "проросійським", записів телефонних розмов з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка та Джо Байдена.

Крім того, зазначається у заяві, деякі пов'язані із Кремлем особи у соцмережах і на російському телебаченні намагаються підвищити шанси кандидатури Трампа.

Тим часом сам Трамп запевнив, що Росія не хоче його переобрання на посаді. "Я - остання людина, кого Росія хотіла б бачити президентом", - сказав він на брифінгу в Білому домі 7 серпня, пояснивши, що займає "дуже жорстку позицію" щодо Москви, цитує агенція "Інтерфакс".

Читайте також: Скандал з "плівками Деркача": сліди ведуть до Вашингтона і Москви

Китай

Згідно з даними спецслужб США, Китай вважає чинного президента США Дональда Трампа непередбачуваним, а тому віддає перевагу, аби його не переобрали на другий термін.

Зазначається, що Китай розширює свої зусилля з впливу на політичне середовище в США. Зокрема, КНР намагається чинити тиск на політиків, які, як вважають у Пекіні, діють проти інтересів КНР. Напруженість між двома найбільшими економіками світу останнім часом суттєво зросла.

Іран

Американські спецслужби звинувачують Іран у бажанні підірвати демократичні інститути США, знизити шанси Трампа на переобрання та розділити країну перед виборами. За їхні даними, основні зусилля Тегерана зосередяться в інтернеті - на поширенні дезінформації в соцмережах. Мотивація Тегерана частково обумовлена уявленням, що переобрання Трампа призведе до продовження тиску США на Іран у спробі змінити правлячий режим в країні.

  • Третій президент США Томас Джефферсон

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Що там із позашлюбними дітьми?

    Він все спростовував і залишився на посаді. Мова іде, звісно, про Томаса Джефферсона, третього президента США (1801 до 1809 року). Йому приписували романтичну аферу зі Саллі Гемінгс і народження від рабині-гувернантки позашлюбної дитини. Через 200 років після скандалу ДНК-тести пролили трохи світла на цю темну історію: батьківство Джефферсона є дуже вірогідним у випадку щонайменше однієї дитини.

  • Президент США Воррен Гардінг

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Воррен Гардінг? Ні, не чули!

    Американцям він запам'ятався хіба що коротким строком президентства (1921 до 1923 року) та іміджем найгіршого в історії глави держави. За ним міцно закріпилась слава бабія та гульвіси. Ходили чутки про паралельні афери з кількома подругами родини і, що найгірше, навіть із дружиною старого приятеля.

  • Президент США Ричард Ніксон

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Прецедент: відставка перед імпічментом

    Він прославив Карла Бернштейна та Боба Вудворда на весь світ. Газетярі Washington Post викрили "Вотергейтьский скандал" і роль у ньому президента Ричарда Ніксона. Незаконне проникнення у вашингтонський штаб Демократів для встановлення "прослушки" політичних конкурентів завершилося для Ніксона відставкою. Але навіть в останні хвилини на посаді він тримався на публіці переможцем.

  • Зразковий президент - не в усьому…

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Зразковий президент - не в усьому…

    Він зробив Америку буквально великою, коли продемонстрував жорстку позицію відносно Радянського Союзу. Однак і йому не вдалось уникнути скандалу: як стало відомо, ЦРУ роками мовчки спостерігало, як контрас у Нікарагуа фінансували себе за допомогою контрабанди героїну до США. Щоправда, особливих неприємностей у Рональда Рейгана не виникло. Його роль у цій історії досі до кінця так і не з'ясована.

  • Я не мав сексуальних стосунків

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    "Я не мав сексуальних стосунків"

    … і навіть не почервонів. Попри те, ще весь світ дізнався про його любовні пригоди в Овальному кабінеті, Білл Клінтон досі бере активну участь у політичному житті США. Його пікантні стосунки з практиканткою Монікою Левінскі мало не стали причиною імпічменту. Як політику йому вдалось вистояти в цій афері. Однак що думає його дружина Гілларі?

  • Вербальні атаки до нестями

    Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

    Вербальні атаки до нестями

    Він є феноменом. Він говорить і діє всупереч майже всім правилам політично-дипломатичного життя. Ще не можна сказати, ким він є на посаді президента - політичним клоуном, небезпечним підбурювачем чи політиком, який поводиться наче агресивний підліток. Він ще перебуває у своїй стартовій фазі. Але вражає, що вже зараз термін "імпічмент" дедалі частіше вживають у Вашингтоні.

    Автор: Фолькер Ваґенер


Також за темою

USA Präsident Trump

Трамп допускає перенесення виборів президента США, утім це вирішує Конгрес 30.07.2020

Дональд Трамп заявив про можливість перенесення виборів президента США. Утім, конституція США надає таке право Конгресу, а не президенту країни.

Wladimir Putin und Petro Poroschenko

Деркач оприлюднив записи розмови начебто Порошенка та Путіна 09.07.2020

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмови, як він заявляє, експрезидента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним.

DW Dokumentationen Trump and Putin - Komplott gegen Amerika

Трамп заявив Путіну, що не хоче нової гонки озброєнь 23.07.2020

Президент США Дональд Трамп заявив своєму російському колезі, що сподівається досягнути прогресу на майбутніх переговорах з контролю над озброєннаями у Відні.

Реклама

Докладно

Спершу виборча кампанія в Білорусі 2020 року не обіцяла жодних сюрпризів

Вибори-2020 в Білорусі: головне про президентську кампанію

Кампанія до виборів президента Білорусі, що починалася звично, зрештою принесла масу сюрпризів. DW - про найважливіші.  

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Прокуратура арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

У справі також з'явилося обвинувачення у "державній зраді", заявив український бізнесмен.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  