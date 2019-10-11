Спецрежим у зоні ООС: силовикам дозволили затримувати громадян та проникати в їхнє житло

В районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) запроваджений режим "Жовтий", повідомляє у середу, 30 жовтня, пресслужба штабу ООС і зазначає, що він діє уже з 28 жовтня. Із запровадженням режиму військовослужбовці та працівники правоохоронних органів отримують низку спецповноважень.

Зокрема, силовики мають право на застосування в разі крайньої необхідності зброї та спецзасобів до осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення. Застосування зброї та спецзасобів можливі і щодо осіб, котрі перешкоджають виконанню законних вимог силовиків.

Військові та правоохоронці також у випадку відсутності у людей документів, що посвідчують особу, затримувати їх для встановлення особи. Також вони уповноважені здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться.

На час дії режиму "Жовтий" силовики можуть входити або проникати в житлові та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій. Також їм дозволено використовувати із службовою метою засоби зв'язку і транспортні засоби, що належать громадянам, - останні повинні надати на це згоду.

Крім того, за певних умов силовикам дозволяється тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, виводити громадян з цих ділянок, відбуксировувати транспортні засоби.

Обмеження для громадян

Водночас для осіб, не залучених до Об'єднаних сил, встановлені обмеження. Серед них - в'їзд (виїзд) до району проведення операції; отримання дозвільних документів, необхідних для в'їзду (перебування) до району проведення операції; допущення представників органів державної влади; зберігання, використання та переміщення зареєстрованої вогнепальної зброї.

Також для громадян встановлюються обмеження на здійснення польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів та проведення відео-, кіно- та фотозйомок; використання в транспортних засобах будь-яких радіостанцій; проведення туристичних екскурсій і походів, рибальства та полювання; відвідування лісових масивів, окремих районів місцевості; обмежується перелік безпечних автомобільних та залізничних напрямків.

До того ж, вводяться обмеження руху транспортних засобів об'їзними шляхами та виконання заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях.

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