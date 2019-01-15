 Спецпрокурор Мюллер спростував дані ЗМІ про вказівки Трампа Коену брехати Конгресу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2019

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Новини

Спецпрокурор Мюллер спростував дані ЗМІ про вказівки Трампа Коену брехати Конгресу

Публікації ЗМІ про начебто спроби президента США Дональда Трампа спонукати свого адвоката Майкла Коена надавати брехливі свідчення в Конгресі неточні, каже слідча група спецпрокурора Роберта Мюллера.

Майкл Коен

Майкл Коен, колишній адвокат Дональда Трампа, квітень 2018 року

Офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера поширив заяву, де спростовується публікація видання BuzzFeed про те, що президент США Дональд Трамп спонукав свого екс-адвоката Майкла Коена до надання неправдивих свідчень.

У поширеній ввечері п'ятниці, 18 січня, заяві слідчої групи Мюллера наголошується, що повідомлення онлайн-порталу BuzzFeed щодо заяв самого Мюллера, а також "опис документів та дані свідків" неточні.

Раніше ресурс BuzzFeed, посилаючись на неназвані джерела в правоохоронних органах, стверджував, що Дональд Трамп наказував своєму колишньому адвокату Майклу Коену брехати Конгресу. Йшлося про термін завершення будівництва башти Trump Tower у Москві.

Сам американський президент заперечив ці твердження, про що написав у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter. Крім того, Трамп також звинуватив свого колишнього адвоката Коена, засудженого нещодавно до ув'язнення, в тому, що той бреше, щоб "скоротити термін" перебування за ґратами.

Цей випадок став першим, коли підлеглі Мюллера зробили заяву щодо публікації у ЗМІ в контексті розслідування справи можливого втручання Росії у американські президентські вибори 2016 року, зазначає агенція новин Reuters.

BuzzFeed впевнений у своїй правоті

Натомість видання BuzzFeed поширило заяву у відповідь, де запевняє в точності опублікованої інформації. Крім того, головний редактор видання Бен Сміт закликав офіс спецпрокурора Мюллера "уточнити", які саме твердження в статті він заперечує, передає агенція новин dpa.

Одразу після публікації матеріалу BuzzFeed, представники демократів в Палаті представників оголосили намір перевірити цю інформацію. Якщо дані підтвердяться, що тут виявиться порушення закону президентом, наголошують демократи. Дехто з членів Демократичної партії навіть погрожують розпочати процедуру імпічменту президента в разі підтвердження інформації, опублікованої BuzzFeed.

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