 Спецпредставник США в антитерористичній коаліції подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2018

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Новини

Спецпредставник США в антитерористичній коаліції подав у відставку

Спецпредставник США в антитерористичній коаліції Бретт Макгурк з 31 грудня вже не обійматиме цю посаду. Про відставку стало відомо за кілька днів після того, як Дональд Трамп розпорядився вивести війська із Сирії.

USA Brett McGurk

Бретт Макгурк

Спецпредставник США у міжнародній коаліції для боротьби з "Ісламською державою" в Сирії Бретт Макгурк подав у відставку. Про це в суботу, 22 грудня, повідомили інформагенції Reuters та AFP з посиланням на джерела в Держдепартаменті США. За їхніми даними, Макгурк припинить обіймати цю посаду з 31 грудня.

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Імовірною причиною відставки називають рішення президента США Дональда Трампа вивести американські війська з Сирії. Нагадаємо, що наступного дня після того, як Трамп оголосив про це рішення, в відставку подав міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Макгурк був спецпредставником США в антитерористичній коаліції ще за президента Барака Обами. За кілька днів до рішення Трампа вивести війська із Сирії Макгурк заявив, що "ніхто" не говорить про "виконану місію" щодо перемоги над "Ісламською державою". Рішення Трампа вивести американських військових із Сирії критикують у США та Європі.

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