 Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2019

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Новини

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер подав у відставку

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку. Демократи вимагають, щоб він наступного тижня свідчив у Конгресі.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку. Цю інформацію ввечері у п'ятницю, 27 вересня, агентствам АР і AFP пдтвердили джерела у Вашингтоні. Про відставку Волкера з посади спецпредставника спершу повідомила студентська газета Університету штату Аризона, в якому той працює.

За інформацією джерел, Волкер повідомив державному секретарю Майку Помпео 27 липня про своє рішення залишити посаду. Цьому кроку передувала публікація скарги інформатора, в якій серед іншого йдеться, що спецпредставник Держдепартаменту допоміг налагодити контакт між особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та наближеними до Володимира Зеленського українськими посадовцями з метою прискорити розслідування діяльності сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

У Державному департаменті поки не прокоментували відставку Волкера, однак підтвердили, що Волкер дійсно налагодив контакт між Джуліані та помічником Зеленського. За інформацією телеканалу CNN, цим помічником є Андрій Єрмак.

Крім того, у Конгресі США вже оголосили про намір допитати Курта Волкера 3 жовтня у справі щодо можливого імпічменту Трампа. Загалом перед комітетами Палати представників мають свідчити п'ятеро співробітників Держдепартаменту .

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Очільник розвідки США заявив, що інформатор у скандалі щодо телефонної розмови Трампа і Зеленського діяв правильно та з дотриманням закону. Джозеф Магвайр також пояснив, чому заяву інформатора не оприлюднили раніше. (26.09.2019)

У США оприлюднили скаргу анонімного представника спецслужби, в якій інформатор стверджує, що Дональд Трамп хотів втручання у вибори в США 2020 року під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським. (26.09.2019)

Нагадаємо, ексдержсекретар США Рекс Тіллерсон в 2017 році призначив Курта Волкера на посаду спецпредставника Держдепартаменту з питань України. На цій посаді Волкер, як стверджував він сам, працював на волонтерських засадах. Крім того, він очолює Інститут міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона. У навчальному закладі підтвердили, що Волкер продовжить працювати в університеті і залишить роботу у Держдепартаменті.

Скандал із інформатором у Білому домі

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Американському президенту закидали, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Крім того, комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. У документі також зазначається, що високопосадовці з Білого дому після дзвінка нібито намагалися "заблокувати" інформацію, щоб приховати її. Очільник американської розвідки Джозеф Магвайр підтримав інформатора.

Інформатор є агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ), повідомило видання The New York Times з посиланням на три джерела, яким відома його особа. 

Дивитись відео 13:49

Курт Волкер: Ми повинні створити ситуацію, щоб Росія захотіла припинити конфлікт (24.01.2018)

Дивитись відео 03:10

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Курт Волкер: Ми повинні створити ситуацію, щоб Росія захотіла припинити конфлікт (24.01.2018)  

Волкер: "Північний потік-2" переглянути, а вже існуючі санкції проти РФ застосовувати суворіше (28.11.2018)  

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